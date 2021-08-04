Об угрозах и негативных комментариях

Мила (дочка Юмы и сестра Алины): «Я поняла, что [реакция окружающих] меняется, когда [про рекламу] написало „Эхо Москвы“. До этого [комментарии] писали наши знакомые, активисты, издание „Открытые“, которые поддерживают наши проекты, — все оставалось внутри дружелюбного квир-пузыря. Примерно в тот же момент „Мужское государство“ выложило в телеграм-канале мой инстаграм и инстаграм Юмы, и нам стали отправлять угрозы».

Алина (дочка Юмы и сестра Милы): «Когда „Мужское государство“ написало об этом, я стала искать, где и что обсуждают, и было очень много таких же постов. Люди предлагали писать на нас заявления в разные структуры. Еще они хотели выяснить наши адреса».

Юма (глава семьи): « В моем инстаграме [под фотографией внучки] писали, что хотят ее „насиловать, убивать и резать“ — восьмилетнего ребенка, который улыбается на фотографии ».

Об отношении к полиции

Юма: «Полицию мы боимся больше, [чем травли]. Потому что однажды Милу избили на митинге. <…> Полиция вредила не один раз: нам откровенно угрожали и относились к нам отвратительно».

Об эмиграции и планах на будущее

Юма: «Три года назад, [когда уезжали из страны], мы просто собрали по чемодану и вышли из квартиры. <…> Сейчас у нас произошло то же самое. Когда я увидела [комментарии] про малышку и когда мне написали, что на нас подадут заявление по каким‑то статьям, что „мы вас все равно найдем и будем резать вашу семью“, я сказала: „Быстро все собрали по чемодану, мы просто выходим из дома“.

Комментарии — это верхушка айсберга. Когда нас обливали химией после фестиваля „Бок-о-бок“, [нападающие] не говорили, что сейчас сделают это. Сначала нас встретила толпа людей, которая кричала: „Резать вас“. Я не хочу, чтобы такое случилось. Это моя семья».