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Сети «Вкусвилл» начали приходить угрозы после рекламы с однополой парой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

Представителям компании «Вкусвилл» начали приходить угрозы после рекламного материала с однополой парой. Об угрозах также сообщили героини фотографии, рассказал «МБХ медиа» управляющий фабрикой контента сети магазинов Роман Поляков.

30 июня «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья», ради которой пообщался со своими покупателями. Среди них оказалась семья девушек — «матриарха» Юмы, сестер Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши. Из‑за этого авторам пришлось присвоить тексту маркировку «18+». Они рассказали, что придерживаются этического веганства, сортируют мусор и сдают все на переработку.

«В июне мы решили больше рассказывать о семьях и придумали такой материал, который рассказывал бы о разнообразии; стали искать героев, в итоге откликнулась в том числе и пара двух девушек. Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что все это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях», — объяснил Поляков. В соцсетях поддержали решение «Вкусвилла» и семью.

Публикация привлекла внимание покупателей «Вкусвилла». Одни похвалили отдел маркетинга в комментариях, другие пообещали больше не закупаться в сети магазинов. Позже появилась запись от администратора с заявлением, что магазин не будет менять своей позиции.

Представители «Мужского государства» распространили в своем телеграм-канале статью другой гомофобной группы, преследующей ЛГБТ-сообщество. Как передает издание, получившее скриншоты с угрозами в адрес героинь, девушек называют «фем-собаками» и призывают «резать ее семью».

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