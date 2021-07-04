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«Вкусвилл» извинился за рекламу с однополой парой и удалил статью

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:02

Торговая сеть «Вкусвилл» извинилась за рекламную статью с однополой парой, которую опубликовала несколько дней назад. Вместо публикации «Рецепты семейного счастья» на сайте теперь текст с извинениями.

Представители ретейлера назвали материал «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». Причиной для удаления они назвали то, что статья «больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков». «Вкусвилл» также удалил пост с фотографиями из инстаграма.

Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких‑либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти.

Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам.
«Вкусвилл»

Под извинениями подписались основатель сети магазинов Андрей Кривенко и 11 топ-менеджеров. В комментариях под отредактированной версией статьи «Вкусвилл» обвиняют в лицемерии.

30 июня «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья», ради которой пообщался со своими покупателями. Среди них оказалась семья девушек — «матриарха» Юмы, сестер Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши. Из‑за этого авторам пришлось присвоить тексту маркировку «18+». Они рассказали, что придерживаются этического веганства, сортируют мусор и сдают все на переработку.

После этого представителям «Вкусвилла» и героиням текста начали приходить угрозы расправой и оскорбления.

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