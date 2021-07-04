«Вкусвилл» извинился за рекламу с однополой парой и удалил статью

Торговая сеть «Вкусвилл» извинилась за рекламную статью с однополой парой, которую опубликовала несколько дней назад. Вместо публикации «Рецепты семейного счастья» на сайте теперь текст с извинениями.

Представители ретейлера назвали материал «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». Причиной для удаления они назвали то, что статья «больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков». «Вкусвилл» также удалил пост с фотографиями из инстаграма.