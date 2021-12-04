Hulu удалил документальный фильм о трагедии на Astroworld после возмущения в соцсетях

1 декабря Hulu выпустил документальную ленту, показывающую события на фестивале Astroworld, в результате которых погибли десять человек. В соцсетях посчитали, что производить фильмы по мотивам трагедии пока еще рано.

Как пишет NBC News, 50-минутная документалка под названием «Astroworld: Concert From Hell» («Концерт из ада») не сопровождался рекламой и не продвигался на платформе.

«Фестиваль Трэвиса Скотта Astroworld должен был стать концертом на всю жизнь, но превратился в трагический кошмар. Поминутно взгляните на то, что произошло в толпе, на молодых жертв, которые были убиты, и на то, что происходит дальше», — следовало из описания «Concert From Hell» на Hulu.

Премьера фильма вызвала негативную реакцию в соцсетях. Пользователи возмутились, что Hulu снял документалку о давке на Astroworld спустя всего три недели после случившегося, и обвинили стриминг в «дурном вкусе».