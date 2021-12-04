Hulu удалил документальный фильм о трагедии на Astroworld после возмущения в соцсетях

1 декабря Hulu выпустил документальную ленту, показывающую события на фестивале Astroworld, в результате которых погибли десять человек. В соцсетях посчитали, что производить фильмы по мотивам трагедии пока еще рано.
Как пишет NBC News, 50-минутная документалка под названием «Astroworld: Concert From Hell» («Концерт из ада») не сопровождался рекламой и не продвигался на платформе.
«Фестиваль Трэвиса Скотта Astroworld должен был стать концертом на всю жизнь, но превратился в трагический кошмар. Поминутно взгляните на то, что произошло в толпе, на молодых жертв, которые были убиты, и на то, что происходит дальше», — следовало из описания «Concert From Hell» на Hulu.
Премьера фильма вызвала негативную реакцию в соцсетях. Пользователи возмутились, что Hulu снял документалку о давке на Astroworld спустя всего три недели после случившегося, и обвинили стриминг в «дурном вкусе».
2 декабря Hulu удалил «Concert From Hell» и во избежание «путаницы» объяснил, что этот фильм не их производства. Это специальное расследование местной станции новостей Хьюстона (там проходил фест), которое показывали в эфире еще 20 ноября.
Инцидент на Astroworld произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти 8 человек. Позднее в больницах умерли еще 2 посетителя. Получили травмы более 300 гостей.
После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией и вернет деньги всем купившим билеты. К нему и другим организаторам подали иски на сотни миллионов долларов.
Неделю назад газета The Washington Post выпустила свое расследование, в котором пришла к выводу, что ключевыми причинами трагедии стали просчеты организаторов. Значительную роль сыграло расположение барьеров, которые разграничивают зоны, и расписание выступлений.