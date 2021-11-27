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Washington Post провела расследование трагедии на Astroworld. Главный вывод — виноваты организаторы

Семён Гудошников
Сегодня в 18:11

Газета Washington Post выпустила расследование о трагедии на фестивале Astroworld, где во время выступления Трэвиса Скотта и после него погибли 10 человек, более 300 пострадали. Журналисты поговорили с посетителями концерта и экспертами, изучили видео с выступления.

Они пришли к выводу, что ключевыми причинами трагедии стали просчеты организаторов. Значительную роль сыграло расположение барьеров, которые разграничивают зоны, и расписание выступлений.

По мнению WP, организаторы не предугадали, что толпа будет столь плотной, и не учли, как поведут себя люди в таких условиях. Вопросы есть и к тому, почему выступление продолжалось столь долго, когда люди уже начали терять сознание в давке.

Первые крики фанатов о помощи начались уже через пять минут после начала выступления Скотта. В 21:12, по данным экспертов, люди начали падать друг на друга, а в 21:18 пожарная служба зарегистрировала сообщение о затрудненном дыхании и травме из‑за давки.

В 21:30 полиция сообщила пожарной службе о давке, через 12 минут Скотт остановил песню и попросил помочь фанату, который потерял сознание. В это время зрители из южной зоны кричали: «Останови шоу!».

В 21:52 о том, что на фестивале произошло ЧП с жертвами, объявили по радио, на место прибыли пожарные машины. Однако выступление Скотта закончилось лишь в 22:12 — более чем через час после первых криков фанатов.

Инцидент произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти 8 человек. Позднее в больницах умерли еще 2 посетителя.

После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией и вернет деньги всем купившим билеты. К нему и другим организаторам подали иски на сотни миллионов долларов.

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