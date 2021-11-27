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Саудовская Аравия приостановила авиасообщение с семью африканскими странами

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии приостановило авиасообщение между королевством и семью африканскими странами из‑за распространения нового штамма коронавируса. Об этом пишет Саудовское агентство печати (САП).

Приостановлено авиасообщение в и из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбик, Королевства Лесото и Королевства Эсватини.

Приостанавливается также возможность въезда в Саудовскую Аравию тем, кто не имеет подданства королевства и прибывает в страну напрямую или через другие страны из вышеупомянутых мест.

«Исключение делается для тех, кто провел не менее 14 дней в иных странах, эпидемическая ситуация в которых позволяет прибытие оттуда в королевство в соответствии со всеми необходимыми медицинскими процедурами», — сказано в постановлении МИД.

В Саудовской Аравии с начала пандемии зафиксировано 549 642 случая коронавируса. Выздоровели 538 684 человека, а умерли — 8830.

25 ноября стало известно об обнаружении нового штамма на юге Африки и у одного человека в Гонконге. Сразу после этого Великобритания приостановила авиасообщение с шестью африканскими странами. Россия также запрещает въезд иностранцам из Гонконга, ЮАР и еще восьми южноафриканских стран с 28 ноября.

О первом случае заражения новым вариантом коронавируса сообщили Израиль и Бельгия. Власти стран опасаются большого количества мутаций в спайковом белке «Омикрон»-штамма, которые делают вирус заразнее и устойчивее к антителам.

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