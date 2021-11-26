Великобритания приостановила авиасообщение с шестью странами Африки из‑за нового штамма COVID-19

Великобритания приостановила с 26 ноября авиасообщение с шестью африканскими странами, в том числе ЮАР. Причиной стало выявление нового штамма коронавируса. Об этом сообщил глава британского Минздрава Саджид Джавид.

Он заявил, что специалисты изучают новый тип COVID-19. Пока они проводят исследования, власти Великобритании решили принять меры предосторожности и запретить авиарейсы в Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР.

«Шесть африканских стран будут добавлены в красный список, полеты будут временно запрещены, а путешественники из Великобритании будут обязаны проходить карантин», — пояснил Джавид.

26 ноября ВОЗ проведет экстренное совещание из‑за найденного на юге Африки и в Гонконге штамма, получившего название B.1.1.529. Несколько случаев заражения им зафиксировали в Ботсване и ЮАР, еще один — в Гонконге.