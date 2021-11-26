Мир обсуждает новый «потенциально более опасный» штамм COVID-19. Вот что ученым о нем известно

Сегодня, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание из‑за нового штамма коронавируса, обнаруженного на юге Африки, в Гонконге и Израиле. Он получил наименование B.1.1.529 — на него обратил внимание британский вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок. Изданию The Daily Mail он описал штамм как «потенциально наиболее опасный из всех, что существуют». «Афиша Daily» рассказывает, что ученым известно о новой разновидности. Появление вируса связывают с провинцией Гаутенг в ЮАР — там расположен крупнейший город страны Йоханнесбург. Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии ЮАР Тулио де Оливейра сообщил, что ученые обнаружили более 30 мутаций в спайковом белке вируса, пишет CNBC. Издание объясняет, что некоторые мутации могут говорить о повышенной устойчивости нового штамма к антителам (это может сделать вакцины неэффективными по отношению к нему), другие делают вирус заразнее.

Оливейра также сообщил, что B.1.1.529, по предварительным данным, может распространяться «очень быстро». По его информации, в южноафриканском регионе он скоро вытеснит вариант «Дельта». Reuters передает, что в ЮАР подтверждены около 100 случаев заболевания новым штаммом, однако не приводит данные о количестве заболевших в Ботсване, Израиле и Гонконге. В южноафриканской провинции Гаутенг 90% новых случаев пришлось на разновидность B.1.1.529, добавляет агентство. Великобритания прекратила принимать рейсы из южной части африканского континента. Запрет коснулся ЮАР, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве. Известно, что ограничения также вводят Италия, Германия, Чехия, Израиль и Сингапур. «Европейская комиссия предложит государствам ЕС экстренно приостановить полеты из южноафриканского региона», — заявила глава организации Урсула фон дер Ляйен. Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, эпидемиолог Мария Ван Керкхове, сообщила, что у организации пока мало информации о новом виде вируса, но подтвердила, что он имеет большое число мутаций. Его исследования продлятся несколько недель — в том числе ученым предстоит выяснить, как новый штамм взаимодействует с вакцинами, добавила она. На сегодняшнем заседании ВОЗ обсудит, необходимо ли отнести этот штамм к вариантам, вызывающим обеспокоенность, или к вариантам, вызывающим интерес.