перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Афганскую девочку с обложки National Geographic эвакуировали в Италию 18:11
Блогер Дмитрий Ларин уехал из России из‑за дела Хованского и «социальных проблем» 18:10
«Аэрофлот» готовится к введению QR-кодов при посадке на самолет 17:46
Сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года 17:13
Ivan Dorn/YouTube
Иван Дорн выпустил клип на песню «Тебе нема сьогодні» 16:59
На Сахалине учительница провела со школьниками игру в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание 16:45
В Центре имени Гамалеи призвали вакцинировать от коронавируса домашних кошек 16:41
В сети появился трейлер спин-оффа мультсериала «Вся правда о медведях» 16:36
Мир обсуждает новый «потенциально более опасный» штамм COVID-19. Вот что ученым о нем известно 15:55
Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 51,8% 15:50
«Он Юн» и «Резина» выпустили ремейк «Космических войск», записанных еще шесть лет назад 15:44
Суд назначил первое заседание по иску Жириновского в отношении «Дождя»* и журналиста Давлетгильдеева 14:55
Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького 14:54
«Сбер» запустил самый популярный эффект в российском тиктоке 14:52
Академики РАН попросили Путина отпустить из СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева 14:20
«Обе две» выпустили первый за пять лет полноформатник «Мне это не подходит» 14:14
Niko78 Varentsov/ Сельцо/Холмогорский район/ «ВКонтакте»
В Архангельской области разрушился мост за 20 млн рублей. Он простоял полгода вместо 50 лет 13:26
Минтруд представил новый способ измерения числа бедных в России 12:09
В России выявили 34 690 новых случаев COVID-19 11:22
Во Франции аннулируют сертификаты о вакцинации всем, кто не сделает повторную прививку 11:05
Отключить рекламу

«Аэрофлот» готовится к введению QR-кодов при посадке на самолет

Виктория Шанина
Сегодня в 17:46

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» готовится к внедрению системы QR-кодов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.

Коды, подтверждающие вакцинацию против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, необходимо будет предъявлять при посадке на самолет. На данный момент компания «дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы».

«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. [Необходимо] сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — сказал Полубояринов.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны будут регионы. Первое рассмотрение законов в Госдуме запланировано на 16 декабря.

В некоторых российских регионах прошли акции против введения QR-кодов, в Волгограде протестующие ворвались в здание Роспотребнадзора.

По словам источников РБК, власти обсуждают возможность выдавать QR-коды по наличию антител, а не только по справке о вакцинации или перенесенном ковиде. Это позволит получить коды неофициально переболевшим и тем, кто привился иностранными вакцинами.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
Аэрофлот
РИА Новости
Госдума
Роспотребнадзор
Люди
Михаил Полубояринов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить