«Аэрофлот» готовится к введению QR-кодов при посадке на самолет

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» готовится к внедрению системы QR-кодов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.

Коды, подтверждающие вакцинацию против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, необходимо будет предъявлять при посадке на самолет. На данный момент компания «дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы».

«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. [Необходимо] сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — сказал Полубояринов.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны будут регионы. Первое рассмотрение законов в Госдуме запланировано на 16 декабря.

В некоторых российских регионах прошли акции против введения QR-кодов, в Волгограде протестующие ворвались в здание Роспотребнадзора.

По словам источников РБК, власти обсуждают возможность выдавать QR-коды по наличию антител, а не только по справке о вакцинации или перенесенном ковиде. Это позволит получить коды неофициально переболевшим и тем, кто привился иностранными вакцинами.