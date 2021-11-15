Жители российских городов выходят на акции против введения QR-кодов. Что об этом известно

Сегодня, 15 ноября, Государственная дума решила направить законопроекты о введении в России QR-кодов в региональные парламенты, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Одновременно в Тюмени прошла акция против пропускной системы в регионе — она пополнила список митингов в российских городах, направленных против коронавирусных ограничений. «Афиша Daily» рассказывает, что известно о манифестациях, которые проходят на фоне сообщений о десятках тысяч новых случаев заболевания, ежедневно выявляемых в стране. Тюмень

Противники вакцинации в Тюмени вышли к зданию регионального правительства, чтобы собрать подписи против нововведений, сообщил Znak.com. Активисты рассказали, что под письмом на имя губернатора региона Александра Моора, где QR-коды называются «внеюридическим электронным продуктом», поставили подписи 1 723 человека. Введение пропусков нарушает, по мнению обратившихся, конституционные права на свободу передвижения. Доступ в ТЦ, кинотеатры, фитнес-залы по кодам и с предъявлением паспорта нарушает закон о персональных данных, заявляют манифестанты. Обращение было передано через канцелярию в приемную Моора. В Тюменской области с 8 ноября посещение ТЦ, фитнес-залов, кинотеатров и театров возможно только при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего коронавирусом. Улан-Удэ Днем ранее, 14 ноября, в столице Бурятии Улан-Удэ также собирали подписи за отмену пропускной системы — это финальное мероприятие в череде подобных, проходивших в регионе ранее. Количество собранных подписей не уточняется. Инициативная группа готовит обращение в прокуратуру. Система начала действовать в Бурятии с 30 окятбря. 5 ноября ее действие продлили до конца года. Елизово

14 ноября также состоялся митинг городе Елизово в Камчатском крае. Его организовала группа последователей организации, называющей себя Общенародным союзом возрождения России, а также активисты движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в России), писал «Коммерсант». Более 100 манифестантов требовали отменить введение QR-кодов при посещении развлекательных мероприятий, кафе и ресторанов, а также зданий, где находятся органы государственной власти. Позже местные коммунисты сообщили, что это был не митинг, а запись обращения к президенту. В мэрии Елизово заявили, что мероприятие было несанкционированным. Акция прошла без задержаний. QR-коды начали действовать в Камчатском крае с 30 октября. Ограничения продолжат вводить поэтапно в течение ноября. Екатеринбург