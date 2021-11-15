перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жители российских городов выходят на акции против введения QR-кодов. Что об этом известно 22:10
Участники стендап-шоу «Кот Бродского» посвятят новый выпуск буллингу 21:31
В Росстате сообщили о переписи более 100% россиян. И объяснили, как такое возможно 21:18
Сбившую троих детей на переходе 19-летнюю девушку осудили на пять лет заключения в колонии-поселении Обновлено в 21:01
Издевательства в курганском детдоме, интервью Жигана для Собчак и другие новости дня
20:59 дайджест
В Екатеринбурге фитнес-тренер через суд потребовал у девушки 600 тыс. рублей после расставания 20:03
Адель помогла фанату сделать предложение девушке. Певица прервала концерт и пригласила пару на сцену 20:01
rollingstone/Twitter
Комната для издевательств и насилие. Главное из расследования Rolling Stone о Мэрилине Мэнсоне 19:32
Сооснователь YouTube раскритиковал отключение дизлайков в подписи к первому видео на платформе 19:03
Вышел новый тизер «Лакричной пиццы» с Брэдли Купером и Беном Стиллером 18:57
Законопроекты о QR-кодах направят в регионы и в Совфед в декабре 18:47
В России появились конфеты Raffaello с ароматом розы 18:34
Vanity Fair/YouTube
Джессика Лэнг и Диана Крюгер снимутся вместе с Лиамом Нисоном в нуаре «Марлоу» 18:00
Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах к ее бабушке 17:52
В Екатеринбурге суд оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование девушки 17:45
В Москве задержали похитителей картин Врубеля и Бурлюка из частной коллекции 17:38
Омская торгово-промышленная палата отчитала газету за статьи о тех, кому удалось покинуть Омск 17:12
Пресс-служба президента России
Песков: с «Мемориалом»* давным-давно есть проблемы по соблюдению законодательства 17:01
В Курганской области возбудили уголовное дело за издевательства над ребенком в детском доме 16:40
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк 16:33
Отключить рекламу

Жители российских городов выходят на акции против введения QR-кодов. Что об этом известно

Денис Ламехов
Сегодня в 22:10

Сегодня, 15 ноября, Государственная дума решила направить законопроекты о введении в России QR-кодов в региональные парламенты, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Одновременно в Тюмени прошла акция против пропускной системы в регионе — она пополнила список митингов в российских городах, направленных против коронавирусных ограничений.

«Афиша Daily» рассказывает, что известно о манифестациях, которые проходят на фоне сообщений о десятках тысяч новых случаев заболевания, ежедневно выявляемых в стране.

Тюмень

Противники вакцинации в Тюмени вышли к зданию регионального правительства, чтобы собрать подписи против нововведений, сообщил Znak.com. Активисты рассказали, что под письмом на имя губернатора региона Александра Моора, где QR-коды называются «внеюридическим электронным продуктом», поставили подписи 1 723 человека.

Введение пропусков нарушает, по мнению обратившихся, конституционные права на свободу передвижения. Доступ в ТЦ, кинотеатры, фитнес-залы по кодам и с предъявлением паспорта нарушает закон о персональных данных, заявляют манифестанты. Обращение было передано через канцелярию в приемную Моора.

В Тюменской области с 8 ноября посещение ТЦ, фитнес-залов, кинотеатров и театров возможно только при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего коронавирусом.

Улан-Удэ

Днем ранее, 14 ноября, в столице Бурятии Улан-Удэ также собирали подписи за отмену пропускной системы — это финальное мероприятие в череде подобных, проходивших в регионе ранее. Количество собранных подписей не уточняется. Инициативная группа готовит обращение в прокуратуру.

Система начала действовать в Бурятии с 30 окятбря. 5 ноября ее действие продлили до конца года.

Елизово

14 ноября также состоялся митинг городе Елизово в Камчатском крае. Его организовала группа последователей организации, называющей себя Общенародным союзом возрождения России, а также активисты движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в России), писал «Коммерсант». Более 100 манифестантов требовали отменить введение QR-кодов при посещении развлекательных мероприятий, кафе и ресторанов, а также зданий, где находятся органы государственной власти. Позже местные коммунисты сообщили, что это был не митинг, а запись обращения к президенту. В мэрии Елизово заявили, что мероприятие было несанкционированным. Акция прошла без задержаний.

QR-коды начали действовать в Камчатском крае с 30 октября. Ограничения продолжат вводить поэтапно в течение ноября.

Екатеринбург

13 ноября в Екатеринбурге прошли пикеты, направленные против ограничений, сообщали в РБК. Их организовало общественное движение «Родительский надзор». На площади собралось больше 200 человек, мероприятие было согласовано. Несколько пришедших на акцию сообщали, что они выступают «против сегрегации».

Власти Свердловской области ввели режим пропусков с 25 октября.

Иркутск

Жители Иркутска вышли на акцию 13 ноября. Региональное издание «Ирсити» заявило, что количество манифестантов составило 50 до 100 человек. Собравшиеся выступили за свободное посещение торговых центров, фитнес-клубов, спортзалов и заведений общепита, а также за добровольную вакцинацию.

С 30 октября QR-коды действуют в ТЦ региона, с 8 ноября — в кафе и ресторанах, фитнес-центрах, кинотеатрах и гостиницах.

С начала ноября протесты также прошли в Находке, Воронеже, Челябинске и других регионах. За прошедшие сутки в России зафиксировали 38 420 случаев COVID-19. За сутки умерли 1211 человек, выздоровели — 27 972.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 251,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,5 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,4 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Общественная палата России
Счетная палата
Совет Федерации
Афиша Daily
Генпрокуратура РФ
ВОЗ
Люди
Александр Моор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить