Жители российских городов выходят на акции против введения QR-кодов. Что об этом известно

Сегодня, 15 ноября, Государственная дума решила направить законопроекты о введении в России QR-кодов в региональные парламенты, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Одновременно в Тюмени прошла акция против пропускной системы в регионе — она пополнила список митингов в российских городах, направленных против коронавирусных ограничений.
«Афиша Daily» рассказывает, что известно о манифестациях, которые проходят на фоне сообщений о десятках тысяч новых случаев заболевания, ежедневно выявляемых в стране.
Тюмень
Противники вакцинации в Тюмени вышли к зданию регионального правительства, чтобы собрать подписи против нововведений, сообщил Znak.com. Активисты рассказали, что под письмом на имя губернатора региона Александра Моора, где QR-коды называются «внеюридическим электронным продуктом», поставили подписи 1 723 человека.
Введение пропусков нарушает, по мнению обратившихся, конституционные права на свободу передвижения. Доступ в ТЦ, кинотеатры, фитнес-залы по кодам и с предъявлением паспорта нарушает закон о персональных данных, заявляют манифестанты. Обращение было передано через канцелярию в приемную Моора.
В Тюменской области с 8 ноября посещение ТЦ, фитнес-залов, кинотеатров и театров возможно только при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего коронавирусом.
Улан-Удэ
Днем ранее, 14 ноября, в столице Бурятии Улан-Удэ также собирали подписи за отмену пропускной системы — это финальное мероприятие в череде подобных, проходивших в регионе ранее. Количество собранных подписей не уточняется. Инициативная группа готовит обращение в прокуратуру.
Система начала действовать в Бурятии с 30 окятбря. 5 ноября ее действие продлили до конца года.
Елизово
14 ноября также состоялся митинг городе Елизово в Камчатском крае. Его организовала группа последователей организации, называющей себя Общенародным союзом возрождения России, а также активисты движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в России), писал «Коммерсант». Более 100 манифестантов требовали отменить введение QR-кодов при посещении развлекательных мероприятий, кафе и ресторанов, а также зданий, где находятся органы государственной власти. Позже местные коммунисты сообщили, что это был не митинг, а запись обращения к президенту. В мэрии Елизово заявили, что мероприятие было несанкционированным. Акция прошла без задержаний.
QR-коды начали действовать в Камчатском крае с 30 октября. Ограничения продолжат вводить поэтапно в течение ноября.
Екатеринбург
13 ноября в Екатеринбурге прошли пикеты, направленные против ограничений, сообщали в РБК. Их организовало общественное движение «Родительский надзор». На площади собралось больше 200 человек, мероприятие было согласовано. Несколько пришедших на акцию сообщали, что они выступают «против сегрегации».
Власти Свердловской области ввели режим пропусков с 25 октября.
Иркутск
Жители Иркутска вышли на акцию 13 ноября. Региональное издание «Ирсити» заявило, что количество манифестантов составило 50 до 100 человек. Собравшиеся выступили за свободное посещение торговых центров, фитнес-клубов, спортзалов и заведений общепита, а также за добровольную вакцинацию.
С 30 октября QR-коды действуют в ТЦ региона, с 8 ноября — в кафе и ресторанах, фитнес-центрах, кинотеатрах и гостиницах.
С начала ноября протесты также прошли в Находке, Воронеже, Челябинске и других регионах. За прошедшие сутки в России зафиксировали 38 420 случаев COVID-19. За сутки умерли 1211 человек, выздоровели — 27 972.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 251,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,5 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,4 млн).