Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде

В здание управления Роспотребнадзора в Волгограде ворвалась группа людей, выступающих против использования QR-кодов. По словам очевидцев, им удалось почти полностью остановить работу ведомства. Об этом передает местное издание V1.ru.

«Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к [главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге] Зубаревой… нарушив нормальную работу управления», — рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах региона. Сама чиновница «наотрез отказалась» комментировать ситуацию, добавил V1.ru.

Охранник с помощью тревожной кнопки вызвал полицейских, которые задержали одну из ворвавшихся в здание ведомства женщин, однако эту информацию не подтвердили. По данным агентства, прибывшие на место росгвардейцы нарушителей уже не застали.