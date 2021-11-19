Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде

В здание управления Роспотребнадзора в Волгограде ворвалась группа людей, выступающих против использования QR-кодов. По словам очевидцев, им удалось почти полностью остановить работу ведомства. Об этом передает местное издание V1.ru.
«Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к [главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге] Зубаревой… нарушив нормальную работу управления», — рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах региона. Сама чиновница «наотрез отказалась» комментировать ситуацию, добавил V1.ru.
Охранник с помощью тревожной кнопки вызвал полицейских, которые задержали одну из ворвавшихся в здание ведомства женщин, однако эту информацию не подтвердили. По данным агентства, прибывшие на место росгвардейцы нарушителей уже не застали.
На данный момент местный Роспотребнадзор работает в штатном режиме.
Волгоградцам с QR-кодами о вакцинации против COVID-19 или о наличии иммунитета к вирусу разрешено посещать непродуктовые магазины, салоны красоты, спорткомплексы, общепит, кинотеатры и музеи, а также ездить в общественном транспорте.
В конце октября пенсионерки набросились на охранника в ТЦ в Бурятии. У женщин не было QR-кодов, а у охранника — права пропустить их внутрь. Однако им все равно удалось зайти в магазин, попутно выкрикивая, что «QR-код — это не русское слово».