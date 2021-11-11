В России готовят законопроекты о QR-кодах для посещения общественных мест и проезда на транспорте

Правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Об этом сообщил РБК со ссылкой на человека, участвовавшего в подготовке документов, и источник в аппарате правительства. В оперштабе официально подтвердили эту информацию.

Как рассказал один из источников РБК, первый законопроект касается QR-кодов при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Код должен содержать информацию о прививке, перенесенной болезни или медотводе о вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения будут регионы. Мера будет действовать до июня 2022 года, поправки внесут в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Второй законопроект, говорят собеседники издания, введет обязательные QR-коды на междугородних и международных рейсах. Планируется, что проверять код будут при покупке билетов, начиная с даты, которую установит правительство.

Иностранцы, привитые незарегистрированными в России вакцинами, смогут перемещаться на поезде или самолете по отрицательному ПЦР-тесту. У россиян без QR-кодов такая возможность тоже будет, но лишь до определенного времени, которое установит правительство. Те, кто купил билеты, но не смог ими воспользоваться из‑за отсутствия QR-кода, смогут вернуть за них полную сумму в течение 30 дней.

Оба законопроекта готовят к внесению в Госдуму. Когда они вступят в силу, будет зависеть от сроков их рассмотрения и готовности регионов ввести QR-коды, отмечает источник РБК. В оперштабе сказали, что о внесении законопроектов в Госдуму будет сообщено дополнительно.