Госдума запланировала первое рассмотрение законопроектов о QR-кодах на 16 декабря

Рассмотрение правительственных законопроектов о QR-кодах внесли в планируемый календарь Госдумы на декабрь. Их первое чтение намечено на 16 декабря. В первой версии календаря, опубликованной утром 24 ноября, этих проектов не было.

Ожидается, что Дума утвердит календарь работы 25 ноября. После этого он поступит к президенту и в правительство.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны будут регионы.

В некоторых российских регионах прошли акции против введения QR-кодов, в Волгограде протестующие ворвались в здание Роспотребнадзора.

По словам источников РБК, власти обсуждают возможность выдавать QR-коды по наличию антител, а не только по справке о вакцинации или перенесенном ковиде. Это позволит получить коды неофициально переболевшим и тем, кто привился иностранным вакцинами.