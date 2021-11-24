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РБК: в правительстве обсуждают выдачу QR-кодов неофициально переболевшим

Семён Гудошников
Сегодня в 13:06

Российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела к коронавирусу, но кто не числится официально переболевшим. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к профильным ведомствам.

Один из собеседников сказал, что соответствующее решение в скором времени может быть формализовано и принято. Каким образом и когда это будет сделано, он отказался сообщить, пояснив, что детали еще обсуждаются. Другой источник отметил, что если QR-коды будут выдавать на основании уровня антител, то их смогут получить вакцинированные иностранными препаратами.

Директор Института Гамалеи Александр Гинцбург считает, что QR-код справедливо выдавать тем, у кого достаточный уровень антител, при этом неважно, как он был достигнут: путем вакцинации или после болезни. Ранее в институте Гамалеи заявили, что для защиты от «Дельта»-штамма коронавируса достаточно 300 нейтрализующих единиц антител (это международная единица, введенная ВОЗ).

Сама Всемирная организация здравоохранения пока не дала оценок, какое количество антител должно быть в организме, чтобы защититься от COVID-19. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович неоднократно заявляла, что вакцинироваться необходимо при любом уровне антител.

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