Володин открыл комментарии в телеграме для обсуждения QR-кодов. Там уже более 250 тыс. сообщений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился в своем телеграм-канале рассуждениями на тему QR-кодов и открыл комментарии, чтобы почитать обратную связь от пользователей. Под постом набралось уже более 250 тыс. сообщений.

«Сегодня врачи 11 больниц обратились к противникам вакцинации от коронавируса. Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в „красных зонах“, реанимациях», — написал Володин.

Он отметил, что сейчас «делается все возможное, чтобы сохранить работоспособность парламента». По словам спикера, 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу, однако четыре депутата болеют, а за последние 10 дней скончались два работника.

«Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код. Не все идет гладко, но наша позиция — что правильно начинать с себя», — пишет спикер.

Что касается законопроектов о QR-кодах, властям «важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан».

Изучить документы и высказать свои замечания и предложения могут все «граждане, законодатели, регионы, представители общественности и эксперты». Володин добавил: «В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются».

Этот пост стал первым в телеграм-канале Вячеслава Володина, под можно оставить свой комментарий. На момент написания этой новости набралось 252 тыс. сообщений, но их количество продолжает активно расти. В основном это короткие ответы, многие пользователи пишут: «Я против QR-кодов».

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны будут регионы. Первое рассмотрение законов в Госдуме запланировано на 16 декабря.

В некоторых российских регионах прошли акции против введения QR-кодов, в Волгограде протестующие ворвались в здание Роспотребнадзора.

По словам источников РБК, власти обсуждают возможность выдавать QR-коды по наличию антител, а не только по справке о вакцинации или перенесенном ковиде. Это позволит получить коды неофициально переболевшим и тем, кто привился иностранным вакцинами.