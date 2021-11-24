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В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:47

Власти Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и совершеннолетних учащихся техникумов и вузов. Об этом заявила руководительница регионального Роспотребнадзора Ольга Историк, пишет ТАСС.

Также привиться должны чиновники и госслужащие, которые работают в Ленобласти. Сотрудники всех предприятий еще с 15 ноября должны быть вакцинированы, или иметь справку о перенесенном заболевании, или медотвод, или каждые 72 часа предоставлять отрицательный ПЦР-тест. В противном случае работника обязаны отправить на удаленку.

Для жителей старше 60 лет в Ленобласти введен режим самоизоляции — если они работают, их рекомендовано перевести на дистанционный режим.

С 30 октября в регионе усилили ковидные ограничения — в музеи, театры, кафе и рестораны области можно попасть только по QR-коду или трехдневному отрицательному ПЦР-тесту. Ограничения также введены для ТЦ и магазинов, приостановлена работа ночных клубов.

По информации оперштаба от 19 ноября, полную вакцинацию в России прошли 58,7 млн человек — это примерно 40% населения страны. Для сравнения: в Китае этот показатель составляет 75%, в Евросоюзе — 67%, а в США — 58%.

Для снижения заболеваемости российские власти вводили с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней, в ряде регионов объявили частичный локдаун. Федеральное правительство разрабатывает два законопроекта о введении QR-кодов — для посещения общественных пространств и для проезда в междугороднем транспорте.

В нескольких российских регионах прошли акции против введения QR-кодов, в Волгограде протестующие ворвались в здание Роспотребнадзора.

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