Ленобласть первой из регионов России признала QR-коды о вакцинации иностранными прививками

Ленинградская область признала сертификаты зарубежных вакцин от коронавируса при посещении музеев и театров. Об этом сообщает официальный телеграм-канал областной администрации.

«Вопрос согласован сегодня губернатором Александром Дрозденко на еженедельном аппаратном совещании», — говорится в заявлении. Ленобласть стала первым российским регионом, признавшим QR-коды иностранных прививок.

С 30 октября в музеи, театры, кафе и рестораны области можно попасть только по QR-коду или трехдневному отрицательному ПЦР-тесту. Ограничения также введены для ТЦ и магазинов, приостановлена работа ночных клубов.

На данный момент в России не зарегистрирована ни одна зарубежная вакцина от COVID-19. Минздрав прорабатывает возможность ввоза таких препаратов клиниками, работающими на территории Московского международного медицинского кластера в Сколково

В России за последние сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Это на 591 меньше максимального показателя, который был установлен вчера.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 245,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,4 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (8,9 млн).