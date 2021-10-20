Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Дни с 30 октября по 7 ноября по всей России будут нерабочими. Об этом объявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства по ситуации с COVID-19.

Президент также поддержал идею назначить нерабочие дни в ряде регионов уже с 23 октября. Каких именно, пока не сообщается. Голикова на заседании назвала критической смертность от коронавируса в 18 субъектах.

Путин заявил, что главы регионов самостоятельно могут установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. Он подчеркнул, что в период выходных сотрудникам необходимо сохранить зарплату.

Компаниям, которые пострадают от режима нерабочих дней, правительство предложило выплатить компенсации в размере 1 МРОТ на одного сотрудника. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, на это потребуется 27 млрд рублей, а охват составит порядка 2 млн человек, что покроет половину выпадающей выручки. Путин поддержал эти меры поддержки бизнеса.

С предложением ввести нерабочие дни из‑за роста заболеваемости ковидом выступила 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу.

В России последние две недели регулярно обновляются антирекорды по смертности от COVID-19 и заболеваемости им. 19 и 20 октября в стране зарегистрировали более 1000 смертей за сутки. Последнюю неделю ежедневный прирост заражений превышает 30 тыс. случаев.

В 28 регионах России, в том числе Петербурге, ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест и культурных мероприятий. В Москве возвращаться к QR-кодам пока не планируют, но, по информации Forbes, обсуждают возможность краткосрочного локдауна на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Ряд мер в столице уже приняли — объявили с 25 октября домашний режим для пожилых непривитых людей и обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников.