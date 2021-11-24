Настоятель петербургского храма попросил вернуть мощи из МХАТа

Священник заявил, что ковчег с мощами святых угодников Божиих и две иконы — святого Дмитрия Ростовского и «Праздники Христовы» — театр получил от храма по просьбе прошлого худрука Эдуарда Боякова . Панихин попросил Кехмана вернуть реликвии обратно.

Об обнаруженной в МХАТе молельной комнате с мощами и иконами гендиректор театра рассказал накануне. По его словам, раньше в этом помещении сидели водители.

Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа имени Горького 27 октября. Через несколько дней свой пост покинул художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Он заявил, что ему предложил уволиться Кехман, объяснив это отношением Боякова к экс-худруку и бывшему директору МХАТа Татьяне Дорониной. Бояков написал заявление об уходе, несмотря на пятилетний контракт. Кандидата на его замену начнут искать не раньше января 2022 года.

Через пару недель после назначения Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» нетворческого штата, которые коснутся, в частности, пиар-отдела. Из‑за смены руководства совет попечителей МХАТа разорвал отношения с театром.