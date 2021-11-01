Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ им. Горького

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького Эдуард Бояков покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
В июле 2021 года Президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой сменить руководство театра. Она назвала Боякова «непрофессиональным и бездарным худруком» и заявила, что «новые пришедшие артисты играют вне какой‑либо школы и несовместимы с „горьковцами“».
В пресс-службе театра о письме не знали, передавало их комментарий агентство «Москва». Там также заявили, что Доронина «не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры», а обращение написано специально для прессы. «Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах», — добавили представители.
Татьяна Доронина выступала худруком МХАТ им. Горького с 1987 по 2018 год. Ее на посту сменил Бояков. Актеры и зрители не согласились с его назначением и требовали восстановления Дорониной в качестве худрука. С этой просьбой они обращались к Владимиру Путину.
Татьяна Доронина вернулась к руководству МХАТ им. Горького в конце апреля 2021 года. В устав театра внесли изменения: вместо художественного руководителя им управляют президент и директор.
Владимир Кехман занял должность генерального директора театра 27 октября.