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Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ им. Горького

Денис Ламехов
Сегодня в 23:27

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького Эдуард Бояков покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта.
Эдуард Бояков
театральный режиссер, бывший художественный руководитель МХАТ им. Горького

В июле 2021 года Президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой сменить руководство театра. Она назвала Боякова «непрофессиональным и бездарным худруком» и заявила, что «новые пришедшие артисты играют вне какой‑либо школы и несовместимы с „горьковцами“».

Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический по Станиславскому сыгранный спектакль — все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком и с проповедью уничтожения России.
Татьяна Доронина
Президент МХАТ им. Горького

В пресс-службе театра о письме не знали, передавало их комментарий агентство «Москва». Там также заявили, что Доронина «не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры», а обращение написано специально для прессы. «Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах», — добавили представители.

Татьяна Доронина выступала худруком МХАТ им. Горького с 1987 по 2018 год. Ее на посту сменил Бояков. Актеры и зрители не согласились с его назначением и требовали восстановления Дорониной в качестве худрука. С этой просьбой они обращались к Владимиру Путину.

Татьяна Доронина вернулась к руководству МХАТ им. Горького в конце апреля 2021 года. В устав театра внесли изменения: вместо художественного руководителя им управляют президент и директор.

Владимир Кехман занял должность генерального директора театра 27 октября.

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