Новый гендиректор МХАТа анонсировал «жесточайшие сокращения» нетворческого штата

Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман собирается провести «жесточайшие сокращения» нетворческого штата. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По мнению Кехмана, в театре «полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами». В качестве примера он привел отдел из 27 человек, «которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой».

Гендиректор театра отметил, что это «хорошие ребята, но их очень много». «Бюджет в месяц — 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц», — пояснил он.

Кехман заявил, что в Михайловском театре в Петербурге и Новосибирском театре продажи билетов в октябре составили 81,5 млн и 47 млн рублей соответственно при работе гораздо меньшей команды. В петербургском театре, по его словам, продвижением занимаются всего 10 человек.

Ситуацию в управленческой структуре МХАТа гендиректор назвал «беспределом» и сказал, что ему необходимо исправить ее.

Кехман, работавший до этого худруком Новосибирского театра оперы и балета, был назначен гендиректором МХАТа имени Горького 27 октября. Через несколько дней свой пост покинул художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Он заявил, что ему предложил уволиться Кехман, объяснив это отношением Боякова к экс-худруку и бывшему директору МХАТа Татьяне Дорониной. Бояков написал заявление об уходе, несмотря на пятилетний контракт. Кто займет его место, пока неизвестно.