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Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных. СК возбудил еще четыре уголовных дела

Семён Гудошников
Сегодня в 15:56

Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале новые кадры с пытками заключенных в России (осторожно, видео содержат сцены жестокости, просмотр строго с 18 лет). Как утверждает портал, они сняты в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

В ролике показаны четыре случая насилия. В одном из видео сотрудник спецназа ФСИН бьет заключенного и угрожает ему изнасилованием. В другом на заключенного справляют нужду, а затем показывают его привязанным к кровати с вздернутыми ногами.

Основатель проекта Владимир Осечкин заявил, что эти и другие кадры, которые есть у них в распоряжении, доказывают, что «в отношении заключенных регулярно совершались тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления». Эти свидетельства, по словам правозащитника, были доступны и ФСИН, но тщательно скрывались, а силовики уходили от ответственности.

На основе публикации Gulagu.net Следственный комитет завел еще четыре уголовных дела — по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице в Саратовской области. Всего расследуется семь уголовных дел.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил начальника туберкулезной больницы УФСИН Павла Гаценко. Вместе с ним должностей лишились еще три сотрудника — начальник отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков. Ранее в отставку подал глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов.

В сентябре Gulagu.net опубликовал 5 фотографий со сценами сексуального насилия в тюремной больнице в Саратовской области, а 4 октября — видео с пытками в ней. По словам основателя проекта, «секретный архив» передал им программист и бывший заключенный, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. Объем архива, сообщают в Gulagu.net, 40 гигабайт. Материалы продолжат публиковать постепенно.

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