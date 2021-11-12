Суд обязал Навального удалить ролики о Дерипаске и выплатить компенсацию в размере 1 рубля

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК* Алексею Навальному, признав распространенные оппозиционером сведения не соответствующими действительности. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.

Суд обязал Навального удалить два ролика с его ютьюб-канала, выплатить компенсацию в размере 1 рубля и опубликовать опровержение своим заявлениям в газете «Коммерсант».

«Это деловое издание, мой доверитель является предпринимателем. Его охват соответствует сложившейся ситуации», — заявил адвокат Дерипаски.

На данный момент Алексей Навальный находится в колонии, однако это не является основанием для невыполнения решения суда, отметил Мельников. Он может выполнить обязательства через своих доверенных лиц. В обратном случае он будет подвергнут штрафу в размере 50 тыс. рублей за каждый день просрочки.

В Арбитражный суд Москвы Олег Дерипаска обратился в марте 2020 года. По словам адвоката, поводом для подачи иска стала трансляция Навального от 28 ноября 2019-го, в которой он заявил, что Дерипаска получает от государства безвозмездные кредиты и не намерен их возвращать.

Алексей Мельников заявил, что кредиты были получены в российских и иностранных банках под высокий процент. Они «уже возвращаются», заключил адвокат.

В июне Мосгорсуд признал ФБК и Штабы Навального** экстремистскими организациями. Суд постановил ликвидировать ФБК, 1 сентября фонд официально прекратил существование.

В феврале против Навального, Волкова и Жданова возбудили уголовное дело о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.

* Фонд борьбы с коррупцией признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента, и экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

**«Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.