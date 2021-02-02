Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Мосгорсуд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный. Трансляцию заседания ведет «Медиазона». За вычетом года, который политик уже отбыл под домашним арестом в 2014 году, он должен будет провести в колонии общего режима 2,5 года.

Во время рассмотрения дела к Мосгорсуду, куда перенесли заседание, пришли сотни сторонников оппозиционера. Более 200 были задержаны. В автозаки также попали как минимум 14 журналистов — корреспонденты «Дождя», Sota.Vision, Mash, «Открытых медиа» и других СМИ.

Навального задержали 17 января, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

По утверждениям Генпрокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный много раз не приходил на регистрацию во ФСИН, а после выписки из берлинской клиники «Шарите» за октябрь–декабрь ни разу не явился в инспекцию. Защита Навального заявила в суде, что оппозиционер от контроля не скрывался и уведомлял ФСИН, что продолжает лечение в Берлине.

Уголовное дело на Алексея Навального и его брата Олега завели в 2012 году. По версии гособвинения, компания Навальных «Главподписка» оказала услуги «Ив Роше» по завышенным ценам, нанеся ей ущерб в 55 млн рублей.

Несмотря на отказ представителей «Ив Роше» от претензий к «Главподписке», 30 декабря 2014 года Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком на пять лет, а его брата к трем с половиной годам тюрьмы. Позже испытательный срок политика увеличили на год — он заканчивается 30 декабря 2020 года.

В 2017 году Европейский суд по правам человека назвал судебное разбирательство по делу «Ив Роше» несправедливым и обязал российские власти выплатить братьям компенсации. В апреле 2018 года Верховный суд России признал приговор законным и оставил его в силе, но компенсации Навальным все же выплатили.