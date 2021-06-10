Суд признал ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба ранее включены в перечень иноагентов) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Решение о внесении организаций в список экстремистских приняли на закрытом заседании, в отсутствие прессы и слушателей. По заверениям прокуратуры, в материалах дела содержались данные, составляющие гостайну.

Суд постановил передать имущество ФБК в собственность государства. «Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим», — прокомментировал новость глава запрещенных организаций Алексей Навальный.

«Мы не название, не бумажка и не офис. Мы группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся», — заявил Навальный.

Оппозиционер назвал суд «посмешищем» из‑за того, что его на заседание не допустили. Юристы Навального пытались, по его словам, добиться присутствия на суде, но безуспешно. Также иск о рассекречивании дела подавали адвокаты объединения «Команда 29».

С секретными материалами, представленными в ходе разбирательства, не разрешили ознакомиться даже самим сотрудникам ФБК.