перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Япония приостановит вакцинацию тремя партиями Moderna из‑за примеси нержавеющей стали в них 22:32
Барри Левинсон снимет мини-сериал «Один гигантский скачок» о миссии «Апполон-11» 22:04
В РЖД пообещали сохранить исторический облик арки в Сыромятническом проезде в Москве 21:54
Американские ученые засняли походку тихоходок. Посмотрите, какие они милые (и совсем не неуклюжие)! 21:44
Элтон Джон выпустит альбом коллабораций. В нем участвовали Дуа Липа, Lil Nas X и Майли Сайрус 21:18
Национальная библиотека Татарстана стала обладателем премии ArchDaily & Strelka 21:08
Фонд борьбы с коррупцией* официально прекратил существование 20:43
Путин на открытом уроке, ипотека с 18 лет и другие новости дня
20:19 дайджест
В Калининградской области детям до 14 лет запретили ходить в кафе и торговые центры без взрослых 20:14
Исследование: загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни на пять-шесть лет 19:35
«Вот дерьмо! Вау»: Дуэйн Джонсон узнал о своем двойнике и пригласил его выпить текилы 19:20
В «красных зонах» больниц для пациентов с COVID-19 могут открыть избирательные участки 18:51
Собянин заявил, что Москва — крупнейший донор России 18:48
На границе с Финляндией задержали школьницу, которая хотела уехать из России на такси 18:04
Группа Spice Girls переиздаст дебютный альбом «Spice» 18:04
В Беларуси признали экстремистским телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» 17:51
Суд в Барнауле признал запрещенной информацию на сайте интернет-магазина iHerb 17:49
ООН: за 50 лет в мире стало в пять раз больше стихийных бедствий, но смертность от них снизилась 17:17
В СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем. Там находится Сергей Фургал 17:16
«На моего кота напали». Выехал УУП: будни полицейских в твитах (смешных и трагичных) якутского МВД 16:54
Отключить рекламу

Фонд борьбы с коррупцией* официально прекратил существование

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:43

Фонд борьбы с коррупцией*, основанный Алексеем Навальным в 2011 году, прекратил существование. Выписку о прекращении деятельности юридического лица можно найти на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

Бывший директор фонда Иван Жданов направил в Минюст заявление с требованием исключить ФБК из списка иностранных агентов. Обращение он адресовал главе министерства Константину Чуйченко. «Редкий случай, когда министр примет законное решение», — добавил он.

В октябре 2019 года Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Ведомство объяснило решение тем, что во время проверки фонда были обнаружены несколько денежных траншей, поступивших из иностранных государств.

4 июня Владимир Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах людям, причастным к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. Решение вынесли на закрытом заседании, в отсутствие прессы и слушателей. Из‑за этого от участия в выборах в Госдуму отказалась Любовь Соболь.

* ФБК признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Щенячий патруль в кино
Милые щенята снова на страже закона
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
Мосгорсуд
Госдума
Люди
Алексей Навальный
Владимир Путин
Иван Жданов
Константин Чуйченко
Любовь Соболь
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить