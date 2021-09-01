Фонд борьбы с коррупцией* официально прекратил существование

Фонд борьбы с коррупцией*, основанный Алексеем Навальным в 2011 году, прекратил существование. Выписку о прекращении деятельности юридического лица можно найти на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

Бывший директор фонда Иван Жданов направил в Минюст заявление с требованием исключить ФБК из списка иностранных агентов. Обращение он адресовал главе министерства Константину Чуйченко. «Редкий случай, когда министр примет законное решение», — добавил он.

В октябре 2019 года Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Ведомство объяснило решение тем, что во время проверки фонда были обнаружены несколько денежных траншей, поступивших из иностранных государств.

4 июня Владимир Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах людям, причастным к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. Решение вынесли на закрытом заседании, в отсутствие прессы и слушателей. Из‑за этого от участия в выборах в Госдуму отказалась Любовь Соболь.

* ФБК признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента.