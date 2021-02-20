«Полтора месяца скинули»: Мосгорсуд подтвердил замену условного срока Навального на реальный

Мосгорсуд признал законной замену условного срока Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщает РБК.

При этом зачел в срок приговора полтора месяца, проведенные оппозиционером под домашним арестом с декабря 2014-го по февраль 2015-го года.

«Полтора месяца скинули — уже нормально!» — заявил Навальный сразу после оглашения приговора.

Таким образом, срок его заключения составит два года, шесть месяцев и две недели, он закончится в конце июля — начале августа 2023 года. Ранее Симоновский районный суд постановил зачесть оппозиционеру в срок приговора 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом во время следствия.

В начале февраля Симоновский районный суд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный по жалобе ФСИН. Ведомство ссылалось на многочисленные случаи его неявки на регистрацию, в том числе в период, когда он находился на лечении в Берлине.

Кроме того, Навального судят по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Заседание также пройдет сегодня, 20 февраля.