Ченнинг Татум и Том Харди снимутся в фильме об эвакуации афганцев из захваченной террористами страны

Universal Pictures приобрела права на экранизацию основанной на реальных событиях истории, которую написал сценарист Джордж Нолфи. У проекта пока нет названия, передает Deadline.

Это будет драма, показывающая эвакуацию мирных жителей из Афганистана после захвата страны талибами* в августе этого года. В центре истории три бывших спецназовца, которые вновь берут в руки оружие, чтобы помочь правительственным войскам защитить семьи и союзников от наступления террористов.

Главные роли исполнят Ченнинг Татум и Том Харди, они же выступят продюсерами картины наряду с Жюль Дейли, Рид Кэролайн и Питер Кирнан. Автор идеи Нолфи также заявлен как исполнительный продюсер.

«Талибану»* удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО, и вошли в столицу страны уже 15 августа. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству.

Спустя неделю после захвата власти боевиками страну покинули около 12 тыс. иностранцев и местных жителей. Последние прорывались в аэропорт Кабула, чтобы успеть вылететь из страны из‑за страха быть убитыми.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.