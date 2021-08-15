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Талибы вошли в Кабул. Захват столицы Афганистана проходит без боя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:44
Обновлено сегодня в 11:08:

Талибы начали входить в столицу Афганистана Кабул со всех направлений. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД Афганистана.

Лидеры движения, будучи в Катаре, призвали последователей воздержаться от насилия во время захвата города. Женщин просят укрыться в охраняемых районах, а для тех, кто хочет покинуть страну, организуют безопасные коридоры.

Агентство передает, что под контролем боевиков Кабульский университет на западе столицы, а также все погранпереходы на границах. В одном из районов вывесили флаги «Талибана»*.

«Талибан»* захватил пятый по величине афганский город Джелалабад. Столица Кабул осталась единственным крупным городом, подконтрольным правительству Афганистана. Об этом передает Би-би-си.

«В настоящее время в Джелалабаде нет столкновений, потому что губернатор сдался талибам», — прокомментировал афганский чиновник ситуацию в столице провинции Нангархар на востоке страны. Решение сдать город без боя приняли старейшины во избежание жертв среди мирного населения, пишет Associated Press.

Журналист Тарик Газнивал выложил в твиттере фотографии, которые якобы показывают, как губернатор Нангархара передает контроль над провинцией талибам.

Теперь под контролем талибов 23 из 34 столиц провинций, в том числе дорога в Пакистан.

Накануне сотрудникам посольства США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы, а также предметы, «которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях», например американские флаги.

На фоне наступления боевиков власти США решили эвакуировать часть сотрудников посольства в Кабуле. Так же решили британское и чешское посольства. Свои посольства в столице Афганистана закроют Норвегия и Дания, а Германия сократит численность штата дипмиссии до «абсолютного минимума».

Наступать «Талибан» начал после вывода войск США и НАТО из Афганистана. Полный вывод американских войск завершится к концу августа. Афганское правительство потеряло контроль над городом Пули-Алам в 80 километрах от Кабула и Кандагаром.

* «Талибан» внесен в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена.

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