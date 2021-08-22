Последний оплот сопротивления в Афганистане отказался сдаться. «Талибан»* направил туда бойцов

Войска сопротивления, расположенные в Панджшере, последней афганской провинции, неподконтрольной талибам, отказались сдаться. Они готовы дать отпор, если радикальная группировка попытается захватить регион. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на лидера сопротивления Ахмада Масуда, сына Ахмад Шаха Масуда, который в 80-е воевал против советских солдат.

По его словам, в Панджшере находятся войска из нескольких провинций Афганистана. «Мы оказали сопротивление Советскому Союзу, и мы сможем сопротивляться „Талибану“», — заявил Масуд.

Он призвал к формированию в Афганистане всеобщего правительства, с участием в том числе «Талибана». Если радикальная группировка откажется от диалога, война неизбежна, заявил Ахмад.

Сегодня, 22 августа, талибы поставил ультиматум войскам в Панджшере. Они дали 4 часа, чтобы сторонники Масуда сложили оружие. Иначе, как сказано в заявлении «Талибана», участники сопротивления «будут наказаны».

По сообщениям СМИ, террористическая организация уже направила в регион сотни бойцов. «Сотни моджахедов Исламского Эмирата направляются к провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, после того как местные должностные лица отказались мирно ее передать», — приводит слова представителя талибов Франс-Пресс.

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считанные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направились часть войск, верных правительству. Туда же прибыл вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя законным лидером страны после того, как афганский президент сложил с себя полномочия и улетел заграницу.

Панджшерское ущелье — стратегически важная территория, окруженная горами Гиндукуш. Оно делит Афганистан на две части, по его территории проходят самые удобные перевалы между северными и южными провинциями страны. В 80-е годы получить полный контроль над ущельем безуспешно пытались советские войска. Тогда отрядами моджахедов руководил отец Ахмада Масуда — Ахмад Шах Масуд.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.