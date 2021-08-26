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Возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. Погибли как минимум 40 человек

Виктория Шанина
Вчера в 18:46
Обновлено Вчера в 19:36:

В результате взрывов погибли более 40 человек, не менее 100 пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минздраве Афганистана.

Ответственность за взрывы на себя взяла группировка «Исламское государство» (признана террористической, запрещена в России). Представители ИГ заявили, что нападения продолжатся.

Рядом с аэропортом в Кабуле произошел сильный взрыв. Об этом сообщили журналисты издания Politico, а представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию.

«Мы можем подтвердить факт взрыва возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — написал Кирби.

По информации CNN, есть пострадавшие среди граждан Афганистана. Официальные лица США рассказали телеканалу, что взрыв произошел у входа в здание аэропорта и может быть нападением террориста-смертника.

Корреспондент The Wall Street Journal пишет, что еще один взрыв произошел у расположенного напротив аэропорта отеля Baron. В нем «было много семей, ожидающих эвакуации».

За несколько часов до происшествия британская разведка сообщала о том, что может произойти взрыв в районе аэропорта. Министр вооруженных сил Джеймс Хеппи заявил, что готовится теракт.

24 августа представитель «Талибана»* заявил, что они «не допустят никаких операций по эвакуации после 31-го». Боевики перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев.

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству. Туда же прибыл вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя законным лидером страны после того, как афганский президент сложил с себя полномочия и улетел за границу.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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