СМИ: около 12 тыс. человек покинули Афганистан с 15 августа

Около 12 тыс. иностранцев и местных жителей покинули Афганистан с того момента, как движение «Талибан»* захватило власть в стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

По его словам, процесс эвакуации проходит очень медленно, из‑за риска столкновения с талибами или мирным населением за пределами аэропорта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация за пределами аэропорта Кабула остается «очень тяжелой и сложной». Причиной стало ограничение срока эвакуации со стороны США до 31 августа.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

После захвата власти талибы объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали женщин присоединиться к созданию нового государства. Несмотря на это, по данным ООН, боевики составили списки людей, которые, как они считают, сотрудничали с НАТО, США и Великобританией.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.