Рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании

В Ленинградской области задержали российского рэпера Yung Trappa по подозрению в изнасиловании 18-летней студентки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, 26-летнего Владислава Ширяева (настоящее имя музыканта) задержали в арендованном коттеджном доме в поселке Подборовье, где он находился вместе с девушкой.

Мужчину доставили в отдел для дачи показаний. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Подъема», пара встречалась, но перед инцидентом произошла ссора.

В феврале Yung Trappa вышел из тюрьмы. Там он пробыл 5,5 года за хранение и распространение наркотиков. «Афиша Daily» рассказывала подробно о судьбе артиста.

Сразу после освобождения музыкант дал интервью проекту «Вписка», а затем выпустил первый клип и фит с Моргенштерном. По словам артиста, за время заключения он успел написать тексты для 21 альбома.