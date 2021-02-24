Yung Trappa выпустил первый клип после освобождения из тюрьмы

Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) вернулся с первым релизом после выхода из тюрьмы. Клип на новый трек «First Day Out» опубликован на его ютьюб-канале.

Рэпер читает о том, как провел свой первый день на свободе. В треке есть такие строки: «Первый день после тюрьмы / Еду быстро, живу молодым / Из‑за тонировки выдыхаю дым / Много моих близких и мы все пьяны».

Yung Trappa пробыл в колонии пять с половиной лет с учетом срока в СИЗО, где он отсидел примерно год и три месяца. Его осудили по 228-й статье УК РФ о хранении и распространении наркотиков.

Ширяева называют одним из важнейших артистов российской трэп-сцены, но его популярность возросла именно за годы, проведенные в тюрьме. Подробнее о его превращении в культовую фигуру русского рэпа читайте в материале «Афиши Daily».

На днях Yung Trappa дал свое первое интервью после освобождения. Он рассказал ютьюб-каналу «Вписка», что ни о чем не жалеет, а наоборот, только рад поддержке со стороны многих музыкантов и вдохновению для новых релизов.