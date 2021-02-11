Камбэк Yung Trappa — одно из главных рэп-событий года. За пять с половиной лет тюрьмы меметичный трэп-фрик превратился в культовую фигуру для русского рэпа последней декады. Но что ждет его дальше? «Афиша Daily» предлагает вспомнить биографию Трэппы и порассуждать о его месте в рэпе 2021 года.

Разбои и наркотики в 12, первые треки Владислав Ширяев (так зовут артиста) родился в 1995 году в семье учительницы и девелопера. Музыку начал слушать рано, в 7 лет: от популярного рэпа разных лет (артист называл имена Nelly и Wu-Tang Clan) до группы Metallica. Но куда больше на юного Влада повлиял южный рэп. «Би эмси, компакт, Атланта» — так начинается один из его ранних треков, записанный (судя по всему) в 2008–2010 году. «Компакт» — это MC Компактный, юношеский никнейм Влада. Что началось раньше в жизни парня — рэп или деяния, запрещенные законом? Хороший вопрос. В интервью «Вписке» Влад рассказывал: уже в 12 лет он в Петербурге налетал на людей — «эмо, скейтеров: тех, кто носил узкие джинсы» — и грабил их. Для подобных дел у Влада был напарник по имени Саша — это будущий рэпер Yung Pretty, с которым Ширяев позже создаст объединение YMB. В 2011 году Влад изменил псевдоним на Yung Trappa, познакомился с тусовкой Swagga Music (одни из незаслуженно забытых пионеров трэпа в Петербурге, распались в 2012 году после смерти лидера Левы Twice) и при ее поддержке выпустил дебютный альбом «Yung Treezy Crazy». На фоне базового рурэпа-2011 про бутылки с дырочкой и бигсити-падик-лайф этот релиз разительно выделялся: под хлест хэтов в духе T.I., Gucci Mane и других героев юга Трэппа читал про наркотический сироп и славил шикарную жизнь. Не стеснялся Влад и прямых заимствований — некоторые тексты Gucci Mane он натурально переводил. Сказать, что эта музыка была непопулярна, — не сказать ничего. Микстейп «Jesse Pinkman 2» и Versus В 2012 году Влад вступил в коллектив «T.A. Gang» вместе с неизвестным тогда молодым рэпером Яниксом. Но Трэппа пробыл там недолго: уходя, он обвинил Яникса в творческом безделье и нежелании двигаться. Уже после взлета Яникса бывший коллега даже ездил к нему на концерт «решать какие‑то вопросики». В то же время Трэппа вместе с давним коллегой по трэпу Yung Pretty создал объединение YMB: когда посреди трека он начинает кричать «уай эм би!» — это как раз про свой гэнг. В него, кстати, в одно время входил Олег ЛСП — один из главных коллаборантов Трэппы: например, один из первых хитов ЛСП «М.Л.Д.» изначально был фитом с Владом. В 2013 году Yung Pretty сел в тюрьму по наркотической 228-й статье и провел в заключении три года.

Трэппа продолжил записывать микстейпы, на которых читал про богатую и несмиренную жизнь в условиях абсолютнейшего андеграунда — тексты о больших деньгах и трэп-гедонизме сопровождали клипы на коленке, копеечное сведение и звуковые изъяны.

Творческий прорыв случился в 2014 году, когда вышел «Jesse Pinkman 2» — один из столповых релизов рурэпа нового поколения и, вероятно, главная запись в жизни самого Трэппы. Наслушанный и образованный фанат жанра давно знает: отголоски «JP2» можно услышать хоть у ЛСП-2015, хоть у Фейса-2017, хоть у OG Buda-2020. Несведущий человек из фейсбука офигеет: серьезно, это 2014 год? Он делал стиль уже тогда?

Опус магнум Янг Трэппы

«Jesse Pinkman 2» — облако идей и учебник канонов для трэп-фолловеров: самые прилежные из них поедут в туры на 20 городов. Трэппа исполняет автотюновые припевы с прилипчивостью поп-шлягеров. Угрожает с гангстерской убедительностью — внешность субтильного патлатого очкарика этому нисколько не мешает. Сыплет англицизмами и названиями дорогих брендов задолго до Платины. Стал ли творческий прорыв «Jesse Pinkman 2» карьерным? Вряд ли. Зато им стал «версус» с Федуком — один из самых ярких баттлов за всю историю жанра. Он открыл Трэппу широкой ютьюб-аудитории — в лице не трэп-пионера, а взбалмошного утырка-абсурдиста, который скачет, сияет и не очень любит футбол. «Я сияю ярко», «Янг триззи крэйзи молодой Трезини…», «Пошел [к чертовой матери] со своим футболом» — если рандомно спросить людей, какие строчки Трэппы они знают, наверняка назовут именно эти. Конфликты, арест, тюрьма Рассказ о Трэппе был бы неполным без антологии конфликтов и невероятных историй, прекрасно укладывающихся в слово «трэп». Коллега Коля Редькин пишет: с 11 лет Влад продавал наркотики на улицах, в 18 встречался с 40-летней женщиной, стрелял гашишом из рогатки в окно. Что из этого является правдой — вопрос. Но ни одна из этих историй образу Трэппы никак не противоречит — факт! Трэппа притягивал к себе конфликты скорее абсурдные, чем кровопролитные. Вскоре после «версуса» к нему подошли спросить «за футбол» в ТЦ. Как закончился разговор? Цитата из The Flow: «эксцентричного рэпера, автора фразы „Я сияю ярко“ атаковали околофутбольщики — но облажались». Не менее забавной получилась перебранка с рэпером Басотой (протеже артиста Птахи, известен баттлом в роли школьника с рэпером Драго: кстати, победным). Трэппа вызвал Басоту на Versus, Басота отказался, назвав Влада «мажориком с папиной шеи, а не хастлером с улицы». В итоге оба артиста пересеклись очно: скорее всего, это одна из самых смешных рэп-драк, которые вы увидите в жизни. Другой громкий конфликт — с Кизару. В интервью «Афише» 2017 года каталонский изгнанник признался: Трэппа хороший парень и помогал ему («единственный, кто продавал мне [запрещенные вещества] после того, как меня принял ФСКН»), но музыка — такое себе. Влад своеобразно ответил в твиттере: «Это тот чувак, который был готов отсосать за косячок» и «обладатель пластилиновой вагины».



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Кизару назвал Трэппу «отморозком»: «Он продавал и не боялся». Трэппа отвечал ему твитами, уже будучи в тюрьме. Слово и дело в описаниях трэп-похождений Влада не расходились совсем: что он проповедовал, то и исповедовал. В 2014 году Трэппа получил первый срок за хранение наркотиков: четыре года условно — нелишним будет сказать, что такое случается крайне редко. 14 августа 2015 года, в свой день рождения, Влад пошел в магазин за фейерверками в честь праздника. Но не дошел: Трэппу задержали оперативники и заключили под стражу. Год спустя Трэппу приговорили к 5,7 года лишения свободы по статье 228.1 (хранение и распространение наркотиков) — с учетом времени, проведенного в СИЗО. Релизы Трэппы продолжили при этом выходить: в 2016 году друзья Влада выпустили микстейп «Trapocalypsis», а год спустя — «Free Trappa Album». Правда, главным событием Трэппы в неволе стали не песни, а эпизод «Вписки» с ним. Из выпуска шоу мы узнали, что Влад живет в тюрьме чуть лучше, чем рядовые узники: сделал студию, пригнал лимузин, позвал девушек — ну не фантастика ли!

«Вписка» в тюрьме еще больше убедила: этот парень может все! Ведущие шоу замечают: ты пишешь треки в тюрьме прямо как Gucci Mane. Тот отвечает: у меня условия лучше.



Как Трэппе удалось заполучить себе такие условия в неволе? Так много вопросов, так мало ответов. Почему освобождение Трэппы заинтересовало вообще всех Можно пошутить в духе «release from prison is the best release», но реальность говорит: это не шутки. Примеров достаточно: это и 6ix9ine, который пошел в тюрьму «крысой», а вышел ферзем, и местный кейс «Рыночных отношений», которым неволя обеспечила заголовки новостей и федеральное внимание, а выход из неволи — альбомы, с которыми они наверняка поедут в самый кассовый тур в карьере.

Трэппа образца 2014 года был очень похож на кого‑то из братьев Самойловых из «Агаты Кристи». И не очень похож на типичного русского рэпера

История Трэппы, помимо прочего, притягательна еще и драмой недосказанности, притом что в нынешнем русском рэпе больших драм не так и много. Когда Влад сидел в тюрьме, его ученики сделали большие карьеры, а баттл-оппонент Федук превратился из несуразного околофутбольщика в хитмейкера. У Трэппы даже при вольготных тюремных условиях не было полноценной возможности отвечать музыкой на вызовы времени, записываться на лучших студиях, снимать дорогие клипы, ходить на шоу и ездить в туры. Как сложилась его карьера, если бы не тюрьма, — главный вопрос. В поддержку Трэппы писали трек Слава КПСС с Замаем. Его превозносил Олег ЛСП. Кавер песни «Я хороший» запустил вчерашнему панку Моргенштерну процесс социализации в рэпе. Да что там: на новый инстаграм Трэппы подписался почти весь жанровый молодняк — от Молодого Платона до Vacio. А кроме них, ещё 100 с лишним тысяч человек — и это за несколько дней! Трэппа вышел. И что дальше? Главный рэп-вопрос 2021-го. Строить прогнозы — страшно неблагодарное дело, но в данном случае слишком уж увлекательное. Случай Трэппы в каком‑то смысле уникален: человек уходил в тюрьму «фриком из „версуса“», больше мемом, чем рэпером, и точно не хедлайнером жанра, а сейчас возвращается авторизованным и легитимным отцом трэпа в России — при этом сам он почти ничего для этого не сделал (за исключением «Вписки» в тюрьме). Важно и то, что Трэппа пропустил самый насыщенный период в истории русского рэпа: стриминг-революцию, большие деньги, туры на десятки городов и строительство большой индустрии.

Легендарная «Вписка» с Трэппой

Есть ли ощущение, что индустрия накопила должок перед Трэппой? Совершенно точно да: иначе ведь и не было бы и сотен подписчиков, и респектов от рэп-селеб. Да и этого текста: хейтеры скажут, мол, посмотрите, теперь и «Афиша» про Трэппу пишет, просто представьте это лет семь назад! Ответ простой: да потому что не писать невозможно. Но вот как индустрия будет отдавать долг Трэппе? Тоже вопрос. Есть важный момент: релизы Влада последних шести лет точно не перебили культовость «JP2», мало что добавили в дискографию рэпера и не сильно срезонировали на общем рэп-фоне. Контекст понятным образом это оправдывает: писать хиты, сидя в неволе, — челлендж не из легких. С другой стороны, «Рыночным отношениям» тюрьма не помешала сделать почти пять миллионов прослушиваний в VK на альбоме «2019» (по цифрам — самом успешном). Есть вопросы: а окажет ли конкуренцию трэп Янг Трэппы успешным коллегам? Перебьет ли он свой же творческий пик 2014 года? Поймет ли Янг Трэппа механизмы индустрии-2021, эпоху сниппетов, одержимость рэками в тиктоке? Ответов нет. Зато ясно другое: судя по первым фото и видео из нового инстаграма, ярко сиять Трэппа точно не разучился. «Как я буду зарабатывать деньги на свободе? У меня с музыкой все хорошо», — сказал Трэппа в интервью «Вписке» в 2017 году. Проверить это можно 8 марта — у Трэппы выйдет новый альбом.