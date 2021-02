Как Трэппе удалось заполучить себе такие условия в неволе? Так много вопросов, так мало ответов.

Почему освобождение Трэппы заинтересовало вообще всех

Можно пошутить в духе «release from prison is the best release», но реальность говорит: это не шутки. Примеров достаточно: это и 6ix9ine, который пошел в тюрьму «крысой», а вышел ферзем, и местный кейс «Рыночных отношений», которым неволя обеспечила заголовки новостей и федеральное внимание, а выход из неволи — альбомы, с которыми они наверняка поедут в самый кассовый тур в карьере.