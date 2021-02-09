Yung Trappa вышел из тюрьмы. Он провел в заключении 5,5 лет

Российский рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) вышел из тюрьмы. Об этом сообщает The Flow.

Yung Trappa провел в колонии 5,5 лет с учетом срока в СИЗО, где он отсидел примерно год и три месяца. Его осудили по 228-й статье УК РФ о хранении и распространении наркотиков.

Ширяева называют одним из важнейших артистов российской трэп-сцены, но его популярность возросла именно за годы, проведенные в тюрьме.

Редактор The Flow и автор ютьюб-канала «Вписка» Николай Романович рассказал, что 8 марта у Yung Trappa выйдет новый альбом.