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Yung Trappa дал первое интервью после освобождения из тюрьмы

Виктория Шанина
Сегодня в 17:32

Команда ютьюб-канала «Вписка» взяла интервью у рэпера Yung Trappa сразу после его выхода из тюрьмы. Исполнитель провел в колонии почти шесть лет.

За все это время, по словам Владислава Ширяева (так зовут артиста), он успел написать тексты для 21 альбома. Два из них («Чувства» и «Факт») выйдут 8 марта. Пока он сидел, на стриминговых платформах появилось несколько уже готовых пластинок рэпера, которые принесли ему миллионы. Кроме того, он прочитал около ста книг. Больше всего ему запомнились произведения Шекспира, а также «Охота на пиранью» («из криминальной писанины») и «Шантарам».

Yung Trappa ни о чем не жалеет и уверен, что если бы не сел, то не создал бы много хороших текстов. «Это моя гордость, мои бриллианты. Время покажет, что это то, чего еще не было, чего никто не создал», — поделился рэпер.

«Такая огромная поддержка со всего мира — это того стоило», — заявил Ширяев. Американский рэпер Wacka Flocka Flame послушал песню Yung Trappa и захотел записать совместный трек. Как утверждает Ширяев, на его сторону встали также «самые известные и влиятельные люди шоу-бизнеса Российской Федерации».

По версии Trappa, Kizaru сдал его Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Сейчас он уверен, что слушать Kizaru будут не многие, потому что после таких проступков рэперы «не заслуживают даже шанса на выпуск музыки в этом жанре». Ширяев пояснил, что «это расходится с ценностями и идеологией, которую несет наша рэп-культура, трэп-культура».

На днях «Афиша Daily» в подробностях вспомнила историю жизни Young Trappa. За пять с половиной лет тюрьмы меметичный трэп-фрик превратился в культовую фигуру для русского рэпа последней декады.

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