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«Искаженная картина о нашей компании»: Цукерберг впервые отреагировал на расследования про Facebook

Виктория Шанина
Сегодня в 13:12

Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал публикацию «Facebook Papers» — серию расследований про соцсеть. Свой текст с обращением к сотрудникам компании он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Цукерберг заявил, что «большие организации должны подвергаться проверкам», ведь критика полезна для развития платформы Facebook. Однако последние публикации в СМИ он назвал попыткой оклеветать компанию.

«На мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», — написал основатель соцсети.

По его словам, когда руководство Facebook принимает решения о модерации контента, ему приходится найти баланс «между понятиями социальной справедливости (свободой слова или снижением вредоносного контента) и между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка». Компании не всегда должны самостоятельно делать этот выбор, иногда стоит подключать государственное регулирование, отметил Марк Цукерберг.

«Речь идет в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно», — сказал Цукерберг, отметив, что Facebook «успешно справляется со сложными компромиссами» и он «гордится этим».

Марк Цукерберг добавил, что в течение ближайших лет компания намерена перестроить работу с расчетом на молодую аудиторию, а не на людей старшего поколения. Facebook «изменит команды, чтобы служить путеводной звездой для» молодежи.

За последние несколько месяцев соцсеть часто оказывалась в центре внимания. В июле Джо Байден обвинил соцсеть в «убийстве людей» из‑за дезинформации о пандемии коронавируса. В сентябре стало известно, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на психику и самооценку подростков.

В начале октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других сервисов были недоступны из‑за глобального сбоя. А в конце месяца издание The Washington Post опубликовало расследование, посвященное контенту, разжигающему ненависть.

Ранее соцсеть оказывалась в центре внимания из‑за призывов Дональда Трампа штурмовать Капитолий — его аккаунт был заморожен до 2023 года. Также Facebook удалял и блокировал страницы ультраконсервативных политиков и конспирологов за разжигание ненависти и публикацию фейковых новостей.

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