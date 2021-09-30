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Facebook опубликовал отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей

Семён Гудошников
Сегодня в 16:18

Facebook выложил отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей. Презентация была опубликована в официальном блоге компании.

Это произошло после скандала — ранее в The Wall Street Journal сообщили, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на самооценку молодой аудитории. В том числе, как писало издание, «32% девочек-подростков сказали, что, когда у них были сложности с восприятием своего тела, Instagram сделал так, чтобы они почувствовали себя хуже».

Отчет разделен на два документа: «Исследование психического здоровья: трудные моменты в жизни» и «Исследование психического здоровья подростков».

К каждому пункту дана подробная аннотация, которая часто затрудняет интерпретацию данных или делает ее невозможной. Так к слайду, где исследуется, вызывает ли Instagram у подростков «ощущение, что им необходимо создать идеальную картинку и что они не выглядят привлекательными, не имеют достаточно денег» добавлено пояснение: «Этот подсчет не нужно воспринимать как средние показатели касаемо опыта, который переживают пользователи-подростки».

© Facebook

В пояснении к документам сказано, что при оценке благополучия девочки-подростки заявили: «Instagram сделал скорее лучше, чем хуже» по 11 из 12 рассматриваемых проблем.

Однако отчет не опровергает заявление The Wall Street Journal о том, что треть девочек, которые испытывали трудности в восприятии собственного тела, посчитали, что Instagram сделал так, что их самочувствие ухудшилось.

© Facebook

В целом, говорит Facebook, использование Instagram оказывает скорее положительный или нейтральный эффект, если рассматривать всю массу пользователей. Хотя часть из них заявила, что Instagram усугубил сложности, связанные с зависимостью от соцсетей, сравнением себя с другими и восприятием собственного тела.

© Facebook

Facebook пришлось приостановить работу над социальной сетью для детей Instagram Kids после публикации WSJ. Создатели приложения намерены пообщаться с родителями, экспертами, политиками и регулирующими органами, «выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и важность этого проекта для подростков в интернете сегодня».

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