Facebook опубликовал отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей

Facebook выложил отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей. Презентация была опубликована в официальном блоге компании.

Это произошло после скандала — ранее в The Wall Street Journal сообщили, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на самооценку молодой аудитории. В том числе, как писало издание, «32% девочек-подростков сказали, что, когда у них были сложности с восприятием своего тела, Instagram сделал так, чтобы они почувствовали себя хуже».

Отчет разделен на два документа: «Исследование психического здоровья: трудные моменты в жизни» и «Исследование психического здоровья подростков».

К каждому пункту дана подробная аннотация, которая часто затрудняет интерпретацию данных или делает ее невозможной. Так к слайду, где исследуется, вызывает ли Instagram у подростков «ощущение, что им необходимо создать идеальную картинку и что они не выглядят привлекательными, не имеют достаточно денег» добавлено пояснение: «Этот подсчет не нужно воспринимать как средние показатели касаемо опыта, который переживают пользователи-подростки».