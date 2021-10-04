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В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой. Проблемы и у других сервисов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:42

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram (все принадлежат компании Facebook) отмечаются проблемы по всему миру. Сервисы не работают у многих пользователей, согласно данным Downdetector. Сбои наблюдаются и у других сервисов.

Среди ресурсов, которые перестали быть доступными, — TikTok, Twitter, соцсеть «ВКонтакте», Telegram, YouTube и «Яндекс». Пользователи жалуются на подключение к серверам, неработающие приложения и сайты, невозможность отправлять сообщения.

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Нидерландов и других стран. В чем причина сбоев в работе сервисов, неизвестно. Компании уже работают над их исправлением.

«Скорее всего, причина — в самом ЦОД (центр обработки данных), на базе которого они работают. Предполагаем, что это может быть серьезная проблема в энергообеспечении. Если так, то в течение ближайшего времени Facebook переключится на резервные источники питания или нагрузку подхватят другие ЦОД компании, и работа сервисов восстановится», — сказал руководитель группы сопровождения клиентов КРОК «Облачные сервисы» Ренат Сайфутдинов.

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