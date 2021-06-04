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Facebook согласился разблокировать аккаунт Дональда Трампа в январе 2023 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:30

Социальная сеть Facebook пересмотрела свое решение о бессрочной блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом руководство проекта сообщило на своем веб-сайте.

Запрет на пользование сервисом решено сделать двухлетним. Причем срок будет отсчитываться с момента первоначальной блокировки страниц Трампа, то есть с 7 января 2021 года. Таким образом, политик сможет вернуться в соцсеть уже в начале 2023 года.

Правда, для этого Трампу нужно будет не создавать «серьезного риска для общественной безопасности». В противном случае сервис может продлить блокировку. Если экс-президент все же получит доступ к аккаунтам, за его деятельностью будут пристально следить.

«Когда приостановка действия в конечном итоге будет отменена, будет действовать строгий перечень санкций, которые будут применены, если Трамп совершит дальнейшие нарушения, вплоть до безвозвратного удаления его страниц и аккаунтов», — подчеркнули в Facebook.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube временно заблокировали аккаунты бывшего главы США. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

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