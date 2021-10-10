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Власти Чечни введут QR-коды для посещения общественных мест

Виктория Шанина
Сегодня в 12:12

С 11 октября в Чечне ужесточат коронавирусные ограничения. При посещении общественных мест будет необходимо показывать QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании, пишет «Грозный».

Код понадобится при посещении магазинов, культурно-развлекательных центров, общепитов и других мест массового скопления людей. При наличии медотвода от прививки необходимо надевать маски. Они также потребуются при поездках на общественном транспорте.

Наполняемость залов театров, кинотеатров, спортивных мероприятий и концертов ограничат до 50% от общей вместимости. Разрешено одновременное присутствие не более 500 человек.

Для людей старше 65 лет вводится обязательный режим изоляции. Правило действует для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей.

9 октября в России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 — за сутки умерли 968 пациентов. Суточный прирост по стране в этот день составил 29 362 новых случая — это второй показатель с начала пандемии и максимум с конца декабря 2020 года.

Ранее систему QR-кодов ввели в Татарсатане, Калининградской области, а также в Удмуртии, Пермском крае и Самарской области. В конце сентября в московской мэрии заявили, что также не исключают возврат к QR-кодам в кафе и переводу на удаленку.

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