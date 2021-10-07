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В Татарстане ужесточат коронавирусные ограничения. В ТЦ и кафе будут пускать по QR-кодам

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:04

В Татарстане с 11 октября введут новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

На всех спортивных и культурных мероприятиях снизят заполняемость зрительских мест до 50%. При этом максимальное число гостей составит не более 500 человек. Чтобы посетить то или иное событие, местным жителям потребуется оформить QR-коды.

QR-коды также начнут требовать в торговых центрах, спортзалах, ресторанах и аквапарках. Эта мера коснется всех совершеннолетних граждан. А людей старше 65 лет обяжут находиться на самоизоляции, если они не прошли вакцинацию от COVID-19.

Гостиничный бизнес также затронут новые правила. Заполнять можно будет только 50% номеров. На 100% отели и хостелы можно будет заселить при условии, что все работники (кроме тех, кто не может сделать это по медицинским причинам) будут привиты.

Руководство культурных и спортивных учреждений также сможет немного смягчить ограничения, если все сотрудники вакцинируются. В этом случае власти Татарстана разрешат заполнять залы до 70%.

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