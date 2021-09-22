«Интерфакс»: в московской мэрии не исключают возврат к QR-кодам в кафе и переводу на удаленку

Мэрия Москвы пока не планирует вводить коронавирусные ограничения, но, если заболеваемость продолжит расти, не исключен возврат к QR-кодам в ресторанах и переводу на удаленку 30% сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он отметил, что в Москве уже началась четвертая волна коронавируса, заболеваемость растет всю неделю. Но, пока в городе выявляют по 2000–2500 случаев в сутки, система здравоохранения справляется и новые ограничения не нужны, добавил собеседник агентства.

Источник ТАСС заявил, что вводить нерабочие дни в Москве не планируется, а школы, детсады и городские учреждения продолжат работать в обычном режиме. «В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», — сказал он.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что к прошлой неделе заболеваемость COVID-19 выросла в Москве на 24%, а число госпитализаций — на 15%. Она считает, что причиной стал осенний сезон, для которого характерен подъем заболеваемости ОРВИ и резкое увеличение числа контактов, связанное с возобновлением школьных занятий и возвращением горожан с дач и отпусков.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 растет в 36 регионах. Ведомство отмечало, что сейчас подавляющее число случаев в России — 95% — приходится на штамм «Дельта».