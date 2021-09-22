перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер композитор Мэттью Стрэкан. Он написал музыку к телешоу «Кто хочет стать миллионером» 18:55
dole777/Unsplash
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России, чтобы следить, исполняют ли они законы 18:52
В ноябре частная российская компания Success Rockets впервые запустит в космос суборбитальную ракету 18:02
Рэпер J.Cole выпустил трек «Heaven’s EP». Он использовал в нем бит из песни Дрейка 17:56
«Интерфакс»: в московской мэрии не исключают возврат к QR-кодам в кафе и переводу на удаленку 17:50
Александр Ионов потребовал признать издание The Bell иноагентом 16:47
IIHF/Twitter
В Петербурге представили логотип ЧМ-2023 по хоккею. Он вдохновлен картиной Малевича 16:32
Сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил пермского стрелка, вручили орден Мужества 16:15
Utair разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах 15:47
Минобороны Литвы рекомендовало отказаться от покупки смартфонов Xiaomi и выбросить уже приобретенные 15:06
Совфед готов внести изменения в закон об иноагентах, но отменять его не будут 15:01
«Ещенепознер»/YouTube
Андрей Звягинцев вышел из медикаментозной комы 14:38
Ресторатор Митя Борисов открыл небольшую чикеттерию на Никитском бульваре 14:32
В Москве перепроверят результаты электронного голосования 14:24
«Мумий Тролль» выпустил анимационный клип на «Время обид» 13:13
Okko и компания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове 12:55
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Пострадало более 40 зданий 11:58
Matthew Waring/Unsplash
В России за сутки выявили 19 706 случаев коронавируса 11:53
Производитель чипсов Lay’s предупредил о проблемах с поставками из‑за дефицита картофеля 11:21
Хакеры взломали аккаунты сотрудников госорганов России и еще более десяти соседних стран 11:17
Отключить рекламу

«Интерфакс»: в московской мэрии не исключают возврат к QR-кодам в кафе и переводу на удаленку

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

Мэрия Москвы пока не планирует вводить коронавирусные ограничения, но, если заболеваемость продолжит расти, не исключен возврат к QR-кодам в ресторанах и переводу на удаленку 30% сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он отметил, что в Москве уже началась четвертая волна коронавируса, заболеваемость растет всю неделю. Но, пока в городе выявляют по 2000–2500 случаев в сутки, система здравоохранения справляется и новые ограничения не нужны, добавил собеседник агентства.

Источник ТАСС заявил, что вводить нерабочие дни в Москве не планируется, а школы, детсады и городские учреждения продолжат работать в обычном режиме. «В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», — сказал он.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что к прошлой неделе заболеваемость COVID-19 выросла в Москве на 24%, а число госпитализаций — на 15%. Она считает, что причиной стал осенний сезон, для которого характерен подъем заболеваемости ОРВИ и резкое увеличение числа контактов, связанное с возобновлением школьных занятий и возвращением горожан с дач и отпусков.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 растет в 36 регионах. Ведомство отмечало, что сейчас подавляющее число случаев в России — 95% — приходится на штамм «Дельта».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Интерфакс
Роспотребнадзор
Люди
Анастасия Ракова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить