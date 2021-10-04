перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джон Сина и Кэти Бейтс снимутся в политическом триллере 23:41
Клинт Иствуд выиграл шесть миллионов долларов в деле о фейковых новостях 23:12
В Калининградской области введут QR-коды для посещения кино, кафе и театров 22:40
Кадр из фильма «Мисс Плохое поведение»
Кира Найтли снимется в фильме «Бостонский душитель» от Ридли Скотта 21:47
В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой. Проблемы и у других сервисов 21:42
Билли Айлиш станет самым юным сольным хедлайнером фестиваля «Гластонбери» 21:19
В эфир ТНТ попал поцелуй мужчин на комедийном шоу «Игра». В Госдуме просят проверить программу 20:49
«Больше ни глотка этой дряни»: Coca-Cola выпустила противоречивую рекламу с отсылкой к видеоиграм 20:48
Путин учредил День отца, в российском Spotify появились подкасты и другие новости дня
20:47 дайджест
Arca анонсировала продолжение альбома «KiCk i» и выпустила клип на фит с Сией 20:03
Новый трейлер «Вечных» показывает первую в истории киновселенной Marvel ЛГБТК+ семью 19:49
В сети появился трейлер мюзикла «Тик-так, бум!» с Эндрю Гарфилдом в главной роли 19:28
МВД РБ: журналиста «КП» задержали в Беларуси при попытке выехать через Россию в третью страну 19:20
Тильда Суинтон сыграет в мюзикле о последней семье на Земле. Его поставит Джошуа Оппенхаймер 19:06
«Несомной» — веб-проект Еврейского музея и издания «Такие дела» о «серой зоне» насилия 18:30
Бэтмен ворвался на Парижскую неделю моды: коллаборация Warner Bros. и Lanvin 18:06
Sebastian Pena Lambarri/Unsplash
Бали разрешит въезд иностранным туристам с 14 октября 18:06
В Москве пройдет гала-концерт к юбилею Бориса Эйфмана. На нем покажут фрагменты из нового спектакля 17:44
Путин ввел День отца. В этом году отмечать его будут 17 октября 17:28
В России заработали подкасты в Spotify 17:15
Отключить рекламу

В Калининградской области введут QR-коды для посещения кино, кафе и театров

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:40

С 8 октября в Калининградской области введут QR-коды для посещения ресторанов, кафе, баров, буфетов и иных мест общественного питания. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Помимо этого с 1 ноября QR-код понадобится для посещения спортивных и культурных организаций, а также кинотеатров. Их могут получить привившиеся граждане и те, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев и имеет отрицательный ПЦР-тест.

В области приостановили проведение развлекательных мероприятий, за исключением тех мест, где предоставляются сидячие места при условии 50% заполнения зала. Среди них — кинотеатры, филармонии и концертные залы.

Власти также запретили гражданам находиться без средств индивидуальной защиты в торговых центрах, общественном транспорте, такси, лифтах, МФЦ, банках, больницах, а также на парковках, вокзалах и станциях.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше введен режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

QR-коды также ввели в Свердловской, Ульяновской и Самарской областях, а также в Пермском крае, Чувашии и Удмуртии,

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить