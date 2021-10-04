В Калининградской области введут QR-коды для посещения кино, кафе и театров

С 8 октября в Калининградской области введут QR-коды для посещения ресторанов, кафе, баров, буфетов и иных мест общественного питания. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Помимо этого с 1 ноября QR-код понадобится для посещения спортивных и культурных организаций, а также кинотеатров. Их могут получить привившиеся граждане и те, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев и имеет отрицательный ПЦР-тест.

В области приостановили проведение развлекательных мероприятий, за исключением тех мест, где предоставляются сидячие места при условии 50% заполнения зала. Среди них — кинотеатры, филармонии и концертные залы.

Власти также запретили гражданам находиться без средств индивидуальной защиты в торговых центрах, общественном транспорте, такси, лифтах, МФЦ, банках, больницах, а также на парковках, вокзалах и станциях.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше введен режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

QR-коды также ввели в Свердловской, Ульяновской и Самарской областях, а также в Пермском крае, Чувашии и Удмуртии,