В Афганистане после прихода к власти талибов* закрылись более 150 СМИ

В Афганистане после прихода к власти запрещенной в России террористической организации «Талибан»* закрылись свыше 150 средств массовой информации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News.

По информации организаций, которые поддерживают свободные СМИ в стране, свою деятельность прекратили радиостанции, телеканалы и печатные издания в 20 афганский провинциях. Это случилось из‑за экономических проблем и ограничений в работе.

В частности, телеканал Inakas остановил вещание из‑за финансовых трудностей, связанных с тем, что ряд компаний перестал платить за рекламу в эфире.

Источники высказывают обеспокоенность ситуацией. По их прогнозам, число СМИ в Афганистане может продолжить сокращаться, если их проблемы не разрешатся. Замглавы федерации журналистов Афганистана Худжатулла Муджадади призвал правозащитников помочь медиа.

«Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят внимания на СМИ, вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ», — заявил он.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

После захвата власти талибы объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали женщин присоединиться к созданию нового государства. Однако в состав временного правительства Исламского Эмирата Афганистан вопреки обещаниям вошли только мужчины.

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.