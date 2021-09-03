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Sota: в сеть слили новую базу данных сторонников Алексея Навального

Виктория Шанина
Сегодня в 19:03

В сети появилась новая база данных людей, поддерживающих проекты Алексея Навального. Об этом сообщил телеграм-канал Sota.

По его данным, в базе находится 71 485 человек, которые жертвовали деньги Фонду борьбы с коррупцией* (ФБК). В ней собраны имена, адреса, номера телефонов, ИНН и работодатели граждан.

© Sota

В апреле в открытом доступе появилась база адресов электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Позднее в сети оказались и личные данные сторонников оппозиционера: телефоны, имена, адреса и места работы.

Спустя два месяца появилось объявление о продаже «постоянно пополняемой базы данных подписчиков „Умного голосования“». Директор ФБК Иван Жданов заявил, что эта база не имеет отношения к проекту, так как на сайте нельзя указать номер телефона вместо адреса (такие сведения содержатся в опубликованной базе), и организация не хранит IP-адреса.

В августе полиция начала приходить к москвичам, чьи адреса оказались в слитых базах. Позднее такие же рейды стали происходить и в регионах.

«Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан в России экстремистской и запрещенной организацией.

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