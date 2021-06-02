В сети появилось объявление о продаже базы данных участников проекта «Умное голосование»

В сети появилось объявление о продаже «постоянно пополняемой базы данных подписчиков проекта „Умное голосование“». Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации», а также некоторые региональные сайты.

В базе якобы содержатся IP, электронные почты и адреса регистрации участников из Москвы и Московской области. «По запросу за дополнительную плату возможно дополнение базы полем с датой регистрации», — заявляет продавец.

По его продавца, «это не та же самая база, что утекла с сайта free.navalny.com», а «совершенно другая база большего объема». Сколько стоит доступ к данным, в объявлении не указано.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) Иван Жданов заявил, что эта база не имеет отношения к «Умному голосованию». На сайте проекта, как отметил он, нельзя указать номер телефона вместо адреса (такие сведения содержатся в опубликованной базе). Кроме того, ФБК не хранит IP-адреса, заверяет Жданов.

В апреле в открытом доступе появилась база электронных почт людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Позднее в сети оказались и личные данные сторонников оппозиционера: телефоны, имена, адреса и места работы.