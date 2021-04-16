перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Туроператоры вернут россиянам деньги за отмененные поездки, оплаченные до 31 марта 2020 года 10:05
Саша Барон Коэн анонсировал спешл «Бората 2» — с дополнительными материалами и сценами 9:59
В сеть слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» 9:01
Абхазия разрешила россиянам приезжать в страну без теста на COVID-19 2:17
theofficialmads/Instagram Мадс Миккельсен снимется в фильме «Индиана Джонс-5» вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж
Мадс Миккельсен снимется в фильме «Индиана Джонс-5» вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж 1:48
В Англии нехватка садовых гномов. Статуэтки закончились из‑за пандемии и инцидента в Суэцком канале 1:00
Arcade Fire выпустила трек «Воспоминания об эпохе беспокойства». Он длится 45 минут Вчера в 23:55
Иранский телеканал 100 раз прервал трансляцию футбольного матча — чтобы скрыть ноги женщины-арбитра Вчера в 23:35
Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о полицейском насилии в разных странах Вчера в 23:14
пресс-материалы Beat Film Festival объявил программу «Больше всех надо» о людях, которые идут на шаг впереди других
Beat Film Festival объявил программу «Больше всех надо» о людях, которые идут на шаг впереди других Вчера в 23:10
В Кракове женщина вызвала спасателей из‑за неизвестного животного на дереве. Им оказался круассан Вчера в 22:20
Гарри Каспаров запустил собственную онлайн-платформу для игры в шахматы Вчера в 22:19
Капсулы кофе и тюбики зубной пасты: Гринпис рассказал, какие отходы почти не перерабатывают в России Вчера в 21:36
The Black Keys анонсировали альбом каверов на блюз-стандарты Миссисипи Вчера в 21:35
Quino Al/Unsplash Фонд «Галчонок» запустил федеральную горячую линию для людей с ДЦП
Фонд «Галчонок» запустил федеральную горячую линию для людей с ДЦП Вчера в 20:52
Пользователи хотели рассказать короткие страшилки, но они получились смешными Вчера в 20:51
США расширили санкции против России, Юрий Сапрыкин покинул «Полку» и другие новости дня Вчера в 20:46 Дайджест
Церемонию «Оскар» в Okko прокомментируют Маша Миногарова, Александр Рогов и Егор Москвитин Вчера в 19:51
В Дагестане у героини фильмов «Кавказские пленницы» и «Снявшие хиджаб» похитили детей Вчера в 19:17
Рэпер Эльмин Гулиев, сбивший пешеходов в центре Москвы, получил четыре года колонии Вчера в 18:58
Отключить рекламу

В сеть слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»

Семён Гудошников
Сегодня в 9:01

Неизвестные слили в интернет базу с адресами электронных почт людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному». Об это пишет Znak.com, в команде оппозиционера подлинность базы подтвердили.

Злоумышленники начали рассылать сторонникам Навального письма с угрозами деанонимизации и прикрепленной базой данных. «Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха. А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем Ваши имена, адреса, телефоны. Дальше мы продадим вашу базу рекламным компаниям», — говорится в письмах.

Директор ФБК (признан в России иноагентом) Иван Жданов подчеркнул, что в базе содержатся исключительно адреса электронных ящиков, без фамилий, имен или других персональных данных. По его словам, самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить письма на эти адреса. Жданов посоветовал убирать их в спам.

Он отметил, что команда Навального использует для рассылки по электронным почтам сторонние сервисы, в данном случае — сервис mailgun.com. «Сейчас мы проводим расследование и запрашиваем информацию у Mailgun о работе с базой», — заявил Жданов и принес извинения за доставленные неприятности.

Около недели назад в сети уже появлялась якобы база данных зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Однако ее подлинность не подтвердилась — в базе содержались имена и телефоны сторонников оппозиционера, хотя сам сайт такие данные не собирает.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Иван Жданов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить