В сеть слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»

Неизвестные слили в интернет базу с адресами электронных почт людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному». Об это пишет Znak.com, в команде оппозиционера подлинность базы подтвердили.

Злоумышленники начали рассылать сторонникам Навального письма с угрозами деанонимизации и прикрепленной базой данных. «Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха. А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем Ваши имена, адреса, телефоны. Дальше мы продадим вашу базу рекламным компаниям», — говорится в письмах.

Директор ФБК (признан в России иноагентом) Иван Жданов подчеркнул, что в базе содержатся исключительно адреса электронных ящиков, без фамилий, имен или других персональных данных. По его словам, самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить письма на эти адреса. Жданов посоветовал убирать их в спам.

Он отметил, что команда Навального использует для рассылки по электронным почтам сторонние сервисы, в данном случае — сервис mailgun.com. «Сейчас мы проводим расследование и запрашиваем информацию у Mailgun о работе с базой», — заявил Жданов и принес извинения за доставленные неприятности.

Около недели назад в сети уже появлялась якобы база данных зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Однако ее подлинность не подтвердилась — в базе содержались имена и телефоны сторонников оппозиционера, хотя сам сайт такие данные не собирает.