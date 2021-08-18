В Москве полиция пришла к людям, чьи адреса оказались в слитой базе проектов Навального

Вечером 17 августа полицейские начали приходить домой к сторонникам Алексея Навального, чьи адреса попали в слитую базу данных проектов оппозиционера. О визите силовиков «ОВД-Инфо» рассказали около 20 человек.

Полиция заявилась к тем, кто регистрировался на сайте «Умного голосования» или апрельского митинга «Свободу Навальному!», а также жертвовал деньги Фонду борьбы с коррупцией*. Сотрудники пришли в гражданской форме и представились уголовным розыском, они попросили объяснить донаты ФБК и нахождение человека в слитой базе.

«ОВД-Инфо» и Sota сообщают, что полицейские просят москвичей написать заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных. Откуда эта информация у самих правоохранителей, они не рассказали.

Информацию о массовом обходе полиции сторонников Навального подтвердил спецкорр «Новой газеты» Илья Азар. К нему тоже пришли 17 августа, но его не было дома. Позже соседи передали Азару, что силовики «говорили что‑то про персональные данные, которые, мол, попали в интернет».

О сливе базы данных электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» стало известно в апреле, подлинность данных в ФБК подтвердили. Тогда сторонникам Навального начали приходить первые письма от злоумышленников — в них содержались угрозы деанонимизации. Неизвестные обещали продать базу личных данных рекламным компаниям.

«Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан в России экстремистской и запрещенной организацией.